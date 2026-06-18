2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Ukrajna több száz drónnal támadta az orosz fővárost

mfor.hu

Több dróntalálat érte a moszkvai olajfinomítót – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere csütörtökön a Max Messengeren.

„A légvédelmi erők folytatják a tömeges támadás elhárítását. Több drónnak sikerült elérnie az olajfinomítót” – írta a városvezető. Károk keletkeztek a fővárosi Szadovod bevásárlóközpontban.

A polgármester közleményéből az derült ki, hogy csütörtökön közép-európai idő szerint fél nyolcig mintegy 180, az orosz fővárosra irányított repülőgéptípusú drónt lőttek le. A TASZSZ hírügynökség szerint a csütörtöki volt az elmúlt két év legnagyobb, pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadása Moszkva ellen.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról adott ki tájékoztatást, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor drónszilánkok zuhantak egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkeztek károk Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.

A főváros Seremetyjevo, Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén átmenetileg korlátozásokat vezettek be. A rosztovi régióban lévő Gukovo városban egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében.

Károk keletkeztek egy mozdonyban és két kereskedelmi épületben. Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán és hajnalban 555 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ma nagyon fontos tűzkeresztségen esik át Magyar Péter

Ma nagyon fontos tűzkeresztségen esik át Magyar Péter

Most először képviseli majd egy EU-csúcson Magyar Péter Magyarországot.  

Pecsét került az iráni-amerikai megállapodásra, már a következő 60 nap menetrendje is megvan

Pecsét került az iráni-amerikai megállapodásra, már a következő 60 nap menetrendje is megvan

Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad – közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban.

Megszavazták a szigorúbb migrációs szabályokat

Az Európai Parlament (EP) elfogdadta az illegálisan az EU-ban tartózkodókról szóló szabályok szigorítását – derül ki az EP közleményéből. 

Erős üzenetet küldtek Evianból Tel-Avivba

Legyen vége már. Most.

Megint Moszkva felé szálltak az ukrán drónok

Megint Moszkva felé szálltak az ukrán drónok

Az ukrán ügynökök pedig a Krasznodari területen ügyködtek.

Sötét fellegek gyülekeznek az iráni béke egén

Sötét fellegek gyülekeznek az iráni béke egén

Irán egy újabb feltétellel állt elő.

Már Trump is elismeri, hogy bajban van az amerikai haderő

Már Trump is elismeri, hogy bajban van az amerikai haderő

Üresek a raktárak.

Kiderült, melyik svájci városban köti a békeegyezményt az Egyesült Államok és Irán

Kiderült, melyik svájci városban köti a békeegyezményt az Egyesült Államok és Irán

A katari állam egyik svájci luxusüdülőjében tartják a pénteki békekonferenciát.

Megtámadták Moszkvát Zelenszkijék – fontos egység károsodott

Megtámadták Moszkvát Zelenszkijék – fontos egység károsodott

Több tucat drónnal csaptak le az orosz fővárosra.

Eszméletlen: a FIFA Trumpnak adhatja a foci-vb aranyserlegét

Az amerikai elnök elehet az első, aki megkaparinthatja az idei torna kupáját. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG