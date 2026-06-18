Ukrajna több száz drónnal támadta az orosz fővárost

„A légvédelmi erők folytatják a tömeges támadás elhárítását. Több drónnak sikerült elérnie az olajfinomítót” – írta a városvezető. Károk keletkeztek a fővárosi Szadovod bevásárlóközpontban.

A polgármester közleményéből az derült ki, hogy csütörtökön közép-európai idő szerint fél nyolcig mintegy 180, az orosz fővárosra irányított repülőgéptípusú drónt lőttek le. A TASZSZ hírügynökség szerint a csütörtöki volt az elmúlt két év legnagyobb, pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadása Moszkva ellen.

Kapcsolódó cikk Megint Moszkva felé szálltak az ukrán drónok Az ügynökök pedig a Krasznodarnál ügyködtek.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról adott ki tájékoztatást, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor drónszilánkok zuhantak egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkeztek károk Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.

A főváros Seremetyjevo, Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén átmenetileg korlátozásokat vezettek be. A rosztovi régióban lévő Gukovo városban egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében.

Károk keletkeztek egy mozdonyban és két kereskedelmi épületben. Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán és hajnalban 555 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.