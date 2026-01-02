Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

Ciprus átvette csütörtökön a félévente váltakozó európai uniós tanácsi elnökséget – írja az MTI. A mintegy egymillió lakosú szigetország június végéig vezeti a tagállami kormányok tanácskozásait, és közvetítő szerepet tölt be a tagországok közötti vitákban.

A ciprusi elnökség prioritásai között szerepelnek a versenyképességet erősítő reformok, Ukrajna további támogatása, valamint az illegális migráció elleni fellépés.

Napirenden lesz továbbá a következő hosszú távú uniós költségvetés megalkotásának előkészítése és a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása

Ciprus 2012 után másodszor tölti be a soros elnöki tisztséget. Az elnökség szimbolikus jelentőséggel bír, mert a sziget 1974 óta megosztott: jogilag ugyan az egész ország EU-tag, az uniós jogszabályok csak a déli részen – a főleg görögök lakta Ciprusi Köztársaságban – érvényesek, a csak Ankara által elismert Ciprusi Török Köztársaságban nem.

A ciprusi elnökség hivatalos mottója: „Egy világra nyitott autonóm unió.” Ciprus célja, hogy az Európai Unió belső megerősítését a nemzetközi együttműködés és a globális nyitottság megőrzésével valósítsák meg.