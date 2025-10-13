Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

Imre Lőrinc
A Kreml szóvivője szerint Moldova súlyos hibát követ el, amivel könnyen Ukrajna sorsára juthat.

A moldáv kormány a napokban jóváhagyta a 2035-ig szóló új katonai stratégiáját, amelyben Oroszországot nevezi meg fő biztonsági fenyegetésként. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Moldova vezetése „súlyos hibát követ el” azzal, hogy Oroszországot ellenséggé teszi, egyúttal „konfrontatív, barátságtalan iránynak” nevezte a lépést Oroszországgal szemben – írja a TASZSZ.

Fotó: MTI/EPA

A lapnak nyilatkozva Peszkov megfenyegette Moldovát, arra utalva, hogy ők is Ukrajna sorsára juthatnak, ha Moszkva ellenében határozzák meg magukat.

„Úgy vélik, hogy az Európával való kapcsolatok kiépítésének irányvonala Oroszország teljes elítélését jelenti. Egy ország már elkövetett egy ilyen hibát. Ez semmi jót nem hozott ennek az egy országnak”

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy Oroszország nukleáris fenyegetésként értékelheti, hogy „piszkos” robbanótöltettel szerelheti fel az ukrán hadsereg az amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket. Az üzenet az egész Nyugatnak szólt.

 

Mivel a Tomahawk rakéta akár „piszkos bombát” is hordozhatna, az oroszok hajlanak arra, hogy nukleáris fenyegetésként értékeljék a bevetését.

Nyolcvan éves lett az Észak-Koreát irányító Koreai Munkapárt. 

Tony Blair miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel, még 2002-ben.

Elosztották a minisztériumokat.

Donald Trump szerint elindult a béketerv megvalósítása.

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este – jelentette be az elnöki hivatal.

Donald Trumpra is számít a szabadság kivívásában az új Nobel-békedíjas

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető pénteken, hogy ő veheti át idén a kitüntetést.

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is „azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Szerintük az amerikai elnök hegyeket tud megmozgatni az akarata puszta erejével.

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben – közölte a hadsereg.

