Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

2025. november 12. 15:30

Ukrajnai EU bővítési csúcs készül a magyar vétó ellen

mfor.hu

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozót tartanak december 10-én és 11-én a nyugat-ukrajnai Lemberg (Lviv) városában, a tagországoknak hétfőn küldött meghívó szerint – adta hírül a Politico. A legfontosabb cél: feloldani vagy megkerülni Magyarország vétóját.

A soros dán elnökség és az ukrán kormány írta alá a meghívót, amelyben többek között ez áll: „Megbeszéléseink fő témája Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrehaladása lesz. A találkozó lehetőséget ad arra, hogy felmérjük az elért eredményeket, megosszuk a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatainkat, és megerősítsük Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunkat.” – idézi a HVG.

Azt is hozzáteszik a levél küldői, hogy „Ukrajnában való összejövetelünkkel egyértelmű és egységes politikai üzenetet küldünk arról, hogy Ukrajna jövője az EU-n belül van”.

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem fog gyakran kezet
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A magyar vétő megkerülése

Az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdését Magyarország blokkolja. A szabályok megváltoztatására és a folyamat minősített többségi támogatással történő folytatására vonatkozó tervek eddig nem kapták meg a szükséges támogatást.

Ehelyett – nyilatkozta két tisztviselő a Politicónak – a jelenlegi terv az, hogy Ukrajna – Moldovával együtt – a hivatalos jóváhagyás megvárása nélkül elkezdheti a reformok következő körének kidolgozását. Ezt a megközelítést „előrefutásnak” nevezik.

Reménykednek az Egyesült Államokban: véget érhet a maratoni kormányzati leállás

Az Egyesült Államok Szenátusa vasárnap este megtette az első lépést a több mint 40 napja tartó kormányzati leállás (shutdown) befejezése felé.

Trump beszédét manipulálták: lemondott a BBC vezérigazgatója

Lemondott vasárnap Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

Oroszország üzent az atomfegyverekről

Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy kész találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – de Oroszország nem fog lemondani azokról a feltételekről, amelyekhez eddig is ragaszkodott az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Népirtással vádolja Netanjahut Törökország

És elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és több minisztere ellen.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatót tart Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozója után a washingtoni magyar nagykövetségen 2025. november 7-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kellemetlen helyzetbe kerülhet Orbán Viktor egy washingtoni mondata miatt (frissítve)

A magyar miniszterelnök és a külgazdasági és külügyminiszter időkorlát nélküli mentességről beszél az olaj- és gázszankciók esetében, egy fehér házi forrás ugyanakkor csak egy évről. 

Orbán, Trump

Kiderült, mit kér Trump a Magyarországnak adott mentességért cserébe

Az amerikai nagykövetség érdekes részleteket közölt a pénteki Trump-Orbán megállapodásról.

Hétezer milliárd forintba kerülhet Orbán Viktor washingtoni alkuja

Szent-Iványi István azzal kapcsolatban mondott véleményt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Így ünnepelt Orbán Balázs a washingtoni megállapodás után

Orbán Viktor politikai igazgatója nem fukarkodott a jelzőkkel, miután a miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető mentességekről energiaellátás terén.  

Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

