Ukrajnai EU bővítési csúcs készül a magyar vétó ellen

A soros dán elnökség és az ukrán kormány írta alá a meghívót, amelyben többek között ez áll: „Megbeszéléseink fő témája Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrehaladása lesz. A találkozó lehetőséget ad arra, hogy felmérjük az elért eredményeket, megosszuk a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatainkat, és megerősítsük Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunkat.” – idézi a HVG.

Azt is hozzáteszik a levél küldői, hogy „Ukrajnában való összejövetelünkkel egyértelmű és egységes politikai üzenetet küldünk arról, hogy Ukrajna jövője az EU-n belül van”.

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem fog gyakran kezet

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A magyar vétő megkerülése

Az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdését Magyarország blokkolja. A szabályok megváltoztatására és a folyamat minősített többségi támogatással történő folytatására vonatkozó tervek eddig nem kapták meg a szükséges támogatást.

Ehelyett – nyilatkozta két tisztviselő a Politicónak – a jelenlegi terv az, hogy Ukrajna – Moldovával együtt – a hivatalos jóváhagyás megvárása nélkül elkezdheti a reformok következő körének kidolgozását. Ezt a megközelítést „előrefutásnak” nevezik.