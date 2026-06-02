Ukrajnáról is tárgyal ma Magyar Péterrel a német kancellár

Merz katonai tiszteletadással fogadja majd Magyar Pétert, ezt követően megbeszéléseket fognak folytatni, írja laptársunk, a szintén a Klassuis Médiához tartozó Privátbankár a német kancellári hivatalra hivatkozva.

Ezek középpontjában a kétoldalú és az európapolitikai együttműködésnek, valamint Ukrajna további támogatásának és az euroatlanti biztonságnak a kérdései állnak majd.

A látogatást a tervek szerint egy közös sajtótájékoztató zárja.

Magyar Péter hétfői közlése szerint kedd délután a német fővárosból Párizsba fog továbbrepülni, ahol a francia elnök, Emmanuel Macron fogadja majd.