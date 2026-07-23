Ukrajnáról is tárgyalt az amerikai és az orosz külügyminiszter, Görögország az új bot a küllők között?

Az ukrajnai helyzet megvitatása során Lavrov tájékoztatta amerikai hivatali partnerét a harci érintkezési vonal mentén kialakult tényleges helyzetről. Hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a „kijevi rezsim” további fegyverzése, valamint az európai országok „általánosan destabilizáló politikája”, amely eddig is arra törekedett, hogy „stratégiai vereséget” mérjen Oroszországra.

Az orosz tárcavezető megerősítette az orosz fél készségét a konfliktus politikai-diplomáciai eszközökkel való rendezésére, valamint elkötelezettségét azon javaslatok iránt, amelyeket az amerikai fél terjesztett elő a Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök anchorage-i találkozóján (ami tavaly augusztus 15-én történt Alaszkában), és amelyekkel az orosz vezető egyetértett.

Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet is.

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Lavrov és Rubio üdvözölte a Roszkoszmosz orosz állami vállalat és az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) közötti kapcsolatok teljes körű újrafelvételét. A felek kitértek az orosz és az amerikai diplomáciai képviseletek működési feltételeinek normalizálására is.

A találkozó, amely a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) manilai külügyminiszteri találkozója alkalmából, amerikai kezdeményezésre jött létre, 35 percig tartott.

Tűz ütött ki egy üzemanyag-létesítményben

Eközben ukrán dróncsapás érte az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye Novoszpasszkojei járásában, a létesítményben tűz ütött ki – közölte Alekszandr Russzkih, a régió kormányzója csütörtökön a Max üzenetküldő alkalmazáson.

A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében, négyen pedig – köztük két gyermek – megsebesültek. A Belgorod megyei Sebekino körzetében egy ember életét vesztette, egy pedig sérüléseket szenvedett.

Odessza katonai közigazgatási vezetője, Szerhij Liszak pedig azt közölte, hogy csütörtökre virradó éjszaka az orosz csapatok folyamatosan támadták a kikötővárost.

A légicsapások következtében megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben károk keletkeztek, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg – írta Liszak a közösségi oldalán. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült – jelentette Artem Kobzar megbízott polgármester a Telegramon.

Hamarosan jöhet az újabb szankciós csomag Oroszországgal szemben

Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió – közölték uniós diplomaták.

Brüsszeli diplomáciai források szerint az európai uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács (Coreper) szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyalják.

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Az Európai Unió Külügyi Szolgálatának (EKSZ) szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése estén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt, úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja.

A tárgyalás részleteit ismerő források szerint a szankciós csomag elfogadásához már csak Görögországgal kell kompromisszumot találni, Athén ugyanis azt szeretné, hogy az EU enyhítse az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítására vonatkozó, már elfogadott korlátozásokat. Mint kiemelték: ez az új szankciós csomag elfogadásának fő akadálya.

Az Európai Unió a tervek szerint január 1-jétől betiltja az orosz LNG importját, és megtiltja az uniós vállalatoknak, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz LNG-termináloknak.