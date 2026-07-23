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Külpolitika Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus

Ukrajnáról is tárgyalt az amerikai és az orosz külügyminiszter, Görögország az új bot a küllők között?

mfor.hu

Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában – közölte csütörtökön az orosz külügyi tárca. Eközben hamarosan elfogadhatják az Európai Unió 21. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, információk szerint még Görögországgal kell kompromisszumra jutni.

Az ukrajnai helyzet megvitatása során Lavrov tájékoztatta amerikai hivatali partnerét a harci érintkezési vonal mentén kialakult tényleges helyzetről. Hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a „kijevi rezsim” további fegyverzése, valamint az európai országok „általánosan destabilizáló politikája”, amely eddig is arra törekedett, hogy „stratégiai vereséget” mérjen Oroszországra.

Az orosz tárcavezető megerősítette az orosz fél készségét a konfliktus politikai-diplomáciai eszközökkel való rendezésére, valamint elkötelezettségét azon javaslatok iránt, amelyeket az amerikai fél terjesztett elő a Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök anchorage-i találkozóján (ami tavaly augusztus 15-én történt Alaszkában), és amelyekkel az orosz vezető egyetértett.

Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet is.

Lavrov és Rubio üdvözölte a Roszkoszmosz orosz állami vállalat és az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) közötti kapcsolatok teljes körű újrafelvételét. A felek kitértek az orosz és az amerikai diplomáciai képviseletek működési feltételeinek normalizálására is. 

A találkozó, amely a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) manilai külügyminiszteri találkozója alkalmából, amerikai kezdeményezésre jött létre, 35 percig tartott.

Tűz ütött ki egy üzemanyag-létesítményben

Eközben ukrán dróncsapás érte az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye Novoszpasszkojei járásában, a létesítményben tűz ütött ki – közölte Alekszandr Russzkih, a régió kormányzója csütörtökön a Max üzenetküldő alkalmazáson.

A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében, négyen pedig – köztük két gyermek – megsebesültek. A Belgorod megyei Sebekino körzetében egy ember életét vesztette, egy pedig sérüléseket szenvedett.

Odessza katonai közigazgatási vezetője, Szerhij Liszak pedig azt közölte, hogy csütörtökre virradó éjszaka az orosz csapatok folyamatosan támadták a kikötővárost.

A légicsapások következtében megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben károk keletkeztek, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg – írta Liszak a közösségi oldalán. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült – jelentette Artem Kobzar megbízott polgármester a Telegramon.

Hamarosan jöhet az újabb szankciós csomag Oroszországgal szemben

Még a július végén megkezdődő intézményi nyári szünet előtt elfogadhatja az Oroszország elleni legújabb, immár 21. szankciós csomagját az Európai Unió – közölték uniós diplomaták.

Brüsszeli diplomáciai források szerint az európai uniós tagországok nagyköveteiből álló tanács (Coreper) szerda reggel kezdett megbeszélést, amelyen a diplomaták a következő, az Európai Bizottság által június elején bemutatott, Oroszországgal szemben bevezetni tervezett legújabb szankciós csomag részleteit tárgyalják.

 Az Európai Unió Külügyi Szolgálatának (EKSZ) szándéka szerint a 21. szankciós csomagot a tagállamok egyetértése estén a külügyminiszterek tanácsa még a nyári szünet előtt, úgynevezett írásbeli eljárás útján elfogadhatja.

A tárgyalás részleteit ismerő források szerint a szankciós csomag elfogadásához már csak Görögországgal kell kompromisszumot találni, Athén ugyanis azt szeretné, hogy az EU enyhítse az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítására vonatkozó, már elfogadott korlátozásokat. Mint kiemelték: ez az új szankciós csomag elfogadásának fő akadálya.

Az Európai Unió a tervek szerint január 1-jétől betiltja az orosz LNG importját, és megtiltja az uniós vállalatoknak, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz LNG-termináloknak.

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