Ukrajnát újabb támadás érte az alaszkai csúcstalálkozó alatt

Miközben Trump és Putyin Alaszkában tárgyalt, Oroszország 85 drónt és egy ballisztikus rakétát indított Ukrajna területére – közölte szombaton az ukrán légierő.

A támadások a frontvonal menti Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk régiókat érték. A légierő tájékoztatása szerint a légvédelem 61 drónt megsemmisített – emelte ki a Guardian. Az ukrán fegyveres erők vezérkara reggeli jelentésében azt írta: az elmúlt 24 órában 139 összecsapás történt a frontvonalon.

Közben az orosz sajtó a védelmi minisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz légvédelem péntek éjjel 29 ukrán drónt lőtt le különböző orosz régiók felett, köztük tízet a Rosztovi területen.