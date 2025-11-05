Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje

Oroszország tuapszei fekete-tengeri kikötője felfüggesztette az üzemanyag-exportot, a helyi finomító pedig leállította a nyersolaj-feldolgozást, miután ukrán dróntámadások november 2-án, vasárnap éjszaka megrongálták a kikötő infrastruktúráját – írta meg a Kyiv Post.
A Rosznyefty által ellenőrzött finomító az értesülések szerint már másnap leállította működését, igaz, sem a Rosznyefty, sem az orosz kikötői hatóság nem kommentálta az esetet, de több jelentés és hivatalos közlés szerint az éjszakai dróntámadás nagy tüzeket okozott, és megrongált egy olajtankert is.
A támadás előtt Tuapsze novemberben növelni tervezte az olajtermékek exportját, navigációs adatok szerint három tanker éppen naftát, dízelt és fűtőolajat rakodott a támadás idején.
Az Astra független orosz hírportál szerint a vasárnapi támadás során legalább három tűz keletkezett – egy a Tuapsze RN-Sea Terminal mélyvízi dokkjánál, egy másik pedig a Southern Mole közelében lévő olajrakodó mólónál. A helyi hatóságok megerősítették az incidenst, közölve, hogy a károkat egy drón becsapódása okozta. A roncsdarabok egy tankert is eltaláltak, megrongálva annak fedélzeti felépítményét, ami miatt a legénységnek el kellett hagynia a hajót.