Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

„Közös légvédelmi rendszeren kell dolgoznunk, és hatékony légpajzsot kell létrehoznunk Európa felett” – írta Zelenszkij a Telegramon, miután telefonon beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Mark Rutte NATO-főtitkárral és más európai vezetőkkel – ismerteti a Reuters.
„Ukrajna már régen javasolta ezt. Konkrét döntések vannak erről. Együtt kell reagálnunk minden jelenlegi kihívásra, és fel kell készülnünk a jövőben minden európait fenyegető potenciális fenyegetésekre” – tette hozzá.
Javaslatát be is nyújtotta
Később esti videóbeszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna javaslatokat nyújtott be az európai légtér közös védelmére „koordinált, jól átgondolt, közös módon”.
„Senki sem garantálhatja, hogy nem lesz több száz, ha már most is több tucat drón van. Csak a közös európai erők tudnak védelmet nyújtani” – mondta.
Zelenszkij azt sugallta, hogy a Fehéroroszországban kezdődő közös orosz-fehérorosz katonai gyakorlatok „kiképzési tervként” szolgálhatnak a jövőbeni orosz fellépésekhez.
Az erőteljes fellépés létfontosságú – mondta –, hogy ellensúlyozzák Oroszország tevékenységét. „Több mint elég nyilatkozat van, de eddig kevés a cselekvés” – mondta. „Az oroszok a lehetséges határait tesztelik. Tesztelik a reakciókat. Figyelemmel kísérik, hogyan cselekszenek a NATO-országok fegyveres erői, mit tehetnek és mit nem tehetnek még meg.”
Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna és egész Európa „nagyon számít az Egyesült Államok határozott reakciójára”.