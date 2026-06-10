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Ukrán külügyi szóvivő: Zelenszkij hamarosan találkozhat Magyar Péterrel

mfor.hu

Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

„Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet” – idézte a szóvivőt az Ukrinform hírügynökség.

Tihij szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű: a kétoldalú kapcsolatok normalizálása.

A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már előrelépés történt, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első klasztert Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásain. Kijev emellett azzal is számol, hogy Magyarország álláspontja egyes kérdésekben – Ukrajna támogatása, Oroszországgal szembeni szankciók és az orosz csapások elítélése – megváltozott.

Tihij azt is közölte, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter jelenleg aktívan dolgozik azon, hogy az EU szankciós listájára visszakerüljenek olyan orosz állampolgárok, akiket Orbán Viktor kormányának kérésére onnan korábban töröltek.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter a közelmúltban átfogó megállapodást jelentett be Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Andrij Szibiha pedig azt mondta, hogy Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit a kapcsolatokban, és ez a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul.

(MTI)

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