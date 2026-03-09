Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

A hvg.hu szemlézte az Ukrinform tudósítását, amely Andrij Szibiha külügyminiszter varsói nyilatkozatáról számolt be. A politikus kijelentette:

„Ma van a negyedik napja, hogy nem adták vissza (a szállítókat). Ez legalábbis meglepő. Ukrajna nem enged sem ultimátumnak, sem zsarolásnak (...) Arra kérjük magyar kollégáinkat, hogy fejezzék be a provokálásunkat, ne akarjanak minket belevinni a választási kampányba, és térjenek vissza a helyes, konstruktív, jószomszédi viszonyhoz.”

A cikk szerint a tárcavezető úgy fogalmazott, az ukrán pénzszállítók lefogása és az értékek visszatartása kimeríti az állami gengszterizmus és a terrorizmus fogalmait. Szibiha azt is közölte, hogy a személyzetet már átadták Ukrajnának, ám a pénzszállítók rakományát továbbra is magánál tartja a magyar állam.

Andrij Szibiha először péntek hajnalban számolt be arról, hogy megállított a NAV és a TEK egy, az Oscsadbank ukrán pénzintézetbe tartó szállítmányt, amely egy ausztriai Raiffeisen fiókból szállított volna 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm banki aranyat Ukrajnában. A lefoglalt pénzszállítók ügyében a NAV-nak külön jogköröket adó törvényjavaslat is készült, erről itt olvashat: