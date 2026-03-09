2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika NAV Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

mfor.hu

Nem erre számított az ukrán politikus.

A hvg.hu szemlézte az Ukrinform tudósítását, amely Andrij Szibiha külügyminiszter varsói nyilatkozatáról számolt be. A politikus kijelentette:

„Ma van a negyedik napja, hogy nem adták vissza (a szállítókat). Ez legalábbis meglepő. Ukrajna nem enged sem ultimátumnak, sem zsarolásnak (...) Arra kérjük magyar kollégáinkat, hogy fejezzék be a provokálásunkat, ne akarjanak minket belevinni a választási kampányba, és térjenek vissza a helyes, konstruktív, jószomszédi viszonyhoz.”

A cikk szerint a tárcavezető úgy fogalmazott, az ukrán pénzszállítók lefogása és az értékek visszatartása kimeríti az állami gengszterizmus és a terrorizmus fogalmait. Szibiha azt is közölte, hogy a személyzetet már átadták Ukrajnának, ám a pénzszállítók rakományát továbbra is magánál tartja a magyar állam.

Andrij Szibiha először péntek hajnalban számolt be arról, hogy megállított a NAV és a TEK egy, az Oscsadbank ukrán pénzintézetbe tartó szállítmányt, amely egy ausztriai Raiffeisen fiókból szállított volna 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm banki aranyat Ukrajnában. A lefoglalt pénzszállítók ügyében a NAV-nak külön jogköröket adó törvényjavaslat is készült, erről itt olvashat:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Az olaj világpiaci árán keresztül rombolnának az elszánt iráni harcosok.

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.

Ali Hámenei utódját is célkeresztbe tette Izrael

Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

Ali Hámenei utódjáról állítólag már döntés született.

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasárnap közzétett videóbejegyzésében.

Trump agyondicsérte és elismerte Venezuela új kormányfőjét

Trump agyondicsérte Venezuela új elnökét, aki hét és fél évig volt alelnök Maduro mellett

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Amerikai zászló

Megtámadhattak egy amerikai nagykövetséget Európában

Az oslói amerikai nagykövetségnél éjjel egy óra körül történt hangos robbanás.

Kuvait

Egyre durvul a közel-keleti háború, találat ért egy kuvaiti felhőkarcolót is

Irán ismét az Arab-öböl menti országokat és Izraelt támadta éjjel, miközben Izrael is folytatta az Irán elleni légicsapásokat.

Przemyslaw Czarnek

Döntött a Fidesz szövetségese: vele akarják megnyerni a választást

Kiderült, hogy kit állít majd miniszterelnök-jelöltnek a Fidesz lengyelországi „testvérpártja”.

Donald Trump még súlyosabb támadásokat ígért Iránnak

Donald Trump még súlyosabb támadásokat ígért Iránnak

Megerősítette, hogy megadást vár el Irántól.

Rakétával lőttek szét az oroszok egy harkivi lakóházat

Rakétával lőttek szét az oroszok egy harkivi lakóházat

A halottak között két gyerek van.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168