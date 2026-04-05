Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt, 21 megsérült a dél-ukrajnai Nikopol piacát ért orosz dróntámadásban szombaton – írja a BBC a főügyészi hivatalra hivatkozva, olvasható a Telex hírfolyamában. A támadás délelőtt 10 óra előtt történt a városban, ami a Dnyeper partján fekszik úgy, hogy a túlpart orosz megszállás alatt áll. Ezért a várost gyakran érik támadások, egykor volt 100 ezer lakója fele már elmenekült.

Az ügyészség által közölt képeken szétrombolt kioszkok, fém- és üvegtörmelék látszik. Valamivel később egyébként ugyanitt történt még egy orosz támadás, amiben ketten megsebesültek. Az ukrán ügyészség háborús bűncselekményként kezeli a történteket. Az oroszok a szombatra virradó éjjelen majdnem 300 darab drónt indítottak ukrán célpontok ellen, Harkivból és Szumiból is jelentettek sérülteket ezután.

A BBC megjegyzi, pénteken legalább 15 civil meghalt orosz támadásokban. Az ukránok is visszatámadnak, a délorosz Taganrogban szombatra virradó éjjel rakéta- és dróntámadás miatt legkevesebb egy ember meghalt és négy megsérült. A rosztovi régió kormányzója szerint egy logisztikai központot ért találat, ahol tűz ütött ki. Az oroszok szerint összesen 85 ellenséges drónt lőttek le. Ukrajna azt állítja, katonai jellegű célpontokat támadott, például Togliattiban egy vegyi gyárat vagy Alcsevszkben egy kohászati üzemet.