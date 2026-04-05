Külpolitika Háború Ukrajna

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Öt ember meghalt, 21 megsérült a dél-ukrajnai Nikopol piacát ért orosz dróntámadásban szombaton – írja a BBC a főügyészi hivatalra hivatkozva, olvasható a Telex hírfolyamában. A támadás délelőtt 10 óra előtt történt a városban, ami a Dnyeper partján fekszik úgy, hogy a túlpart orosz megszállás alatt áll. Ezért a várost gyakran érik támadások, egykor volt 100 ezer lakója fele már elmenekült.

Az ügyészség által közölt képeken szétrombolt kioszkok, fém- és üvegtörmelék látszik. Valamivel később egyébként ugyanitt történt még egy orosz támadás, amiben ketten megsebesültek. Az ukrán ügyészség háborús bűncselekményként kezeli a történteket. Az oroszok a szombatra virradó éjjelen majdnem 300 darab drónt indítottak ukrán célpontok ellen, Harkivból és Szumiból is jelentettek sérülteket ezután.

A BBC megjegyzi, pénteken legalább 15 civil meghalt orosz támadásokban. Az ukránok is visszatámadnak, a délorosz Taganrogban szombatra virradó éjjel rakéta- és dróntámadás miatt legkevesebb egy ember meghalt és négy megsérült. A rosztovi régió kormányzója szerint egy logisztikai központot ért találat, ahol tűz ütött ki. Az oroszok szerint összesen 85 ellenséges drónt lőttek le. Ukrajna azt állítja, katonai jellegű célpontokat támadott, például Togliattiban egy vegyi gyárat vagy Alcsevszkben egy kohászati üzemet.

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

Hullhatnak a fejek Trump kormányában az iráni baklövés miatt

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

Irdatlan erővel csapott le Oroszország, többen meghaltak a dróntámadásokban

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

Donald Trump: „Háború van”

Az amerikai elnök ennyivel intézte el az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép ügyét.

Egyre nagyobb a nyomás Trumpon, hogy kiszálljon az iráni háborúból

Erre több nyomós oka is van.

Medvegyev szerint az EU katonai szövetséggé válhat

Az Európai Unió a NATO-nál is ellenségesebb katonai szövetséggé alakulhat át – mondta az orosz biztonsági tanács alelnöke.

