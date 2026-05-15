Külpolitika Háború Orosz-ukrán konfliktus

Ukrán válaszcsapások az oroszok támadásaira

Hárman meghaltak, többen megsérültek a Rjazany elleni ukrán dróntámadásban. A Kyev Independent beszámolója szerint az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokra mért csapásokat, válaszul a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban érte az ukrán városokat.

Az esti órákban folytatódott az elmúlt napok orosz rakéta és dróntámadásainak mentési munkálatai. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erről videót is közzétett a Facebook-oldalán. 

Oroszországban 3 ember életét vesztette a közép-oroszországi Rjazany elleni ukrán dróntámadásban, további tizenketten pedig megsebesültek – közölte Pavel Malkov, a régió kormányzója a Max messengeren. Orosz jelentés szerint a pilóta nélküli repülőgépek lezuhanó roncsai károkat okoztak két többszintes lakóházban és egy ipari vállalatban. Az evakuált lakók számára ideiglenes szálláshelyeket hoztak létre, a helyszínen mentőalakulatok dolgoznak. A város érintett negyedében az iskolákat és az óvodákat ma zárva tartják.

A Zaporizzsja megyei Enerhodar városban az éjjel mobilhálózati tornyokat, egy benzinkutat, egy parkolót és lakóövezeteket támadtak tömegesen ukrán drónok. Belgorodot és környékét tömeges rakétacsapás érte. Itt személyi sérülés nem történt, de egy „infrastrukturális objektumban” és két gépjárműben károk keletkeztek. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 355 drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi- és a Kaszpi-tenger felett.

Közben az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy Mariupolban hazaárulás címén őrizetbe vett egy helyi nőt, aki az orosz fegyveres erők állomáshelyeiről szolgáltatott ki információkat az ukrán titkosszolgálatoknak a Telegram mobilalkalmazáson keresztül.

Közben robbanások rázták meg a Rjazany olajfinomító térségét. A létesítmény felett egészen reggelig sűrű füstoszlop keringett. Erről az X közösségi oldalra is feltettek több videót.

Trump: „fantasztikus megállapodásokat" kötöttünk

Trump szóáradat a kínai látogatásról, konkrétumok nélkül.

Már a kínai elnök is segítene az iráni válság megoldásában?

Már az első tárgyaláson szóba került a kínai és az amerikai elnök között a Hormuzi-szoros válsága. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy Hszi Csin-ping felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról. Donald Trump hozzátette, hogy pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától.

Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

Tegnap óta 30 hajót engedett át Irán a Hormuzi-szoroson

Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson – közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

A nemzetközi jog megsértésével vádolta az iráni külügyminiszter az Egyesült Államokat és Izraelt csütörtökön, valamint felszólította a BRICS-országokat, ítéljék el a jogsértést.

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Az orosz hadsereg 56 különböző típusú rakétával, valamint 675 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. A fő csapásirány Kijev és környéke volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így. Ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalt.

