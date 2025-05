Uniós pénzek: köti az ebet a karóhoz az Európai Parlament

Újabb források befagyasztását is kezdeményezhetné az Európai Bizottság a szuverenitásvédelmi törvény miatt.

A képviselők szerint a következő hosszútávú költségvetésnek csökkentenie kell a bürokráciát a kedvezményezettek számára, továbbá az egyszerűsítés mellett átláthatóságra is szükség van.

Az állásfoglalást megszavazó képviselők szerint a szabad, független és pluralista média alapvető az európai ellenállóképesség, a szabad információáramlás, a demokratikus gondolkodás és a megalapozott döntéshozatal védelmében. Fontosnak tartják a független újságírásba, tényellenőrzésbe, digitális- és médiatudatosságba, valamint kritikai gondolkodásba történő befektetést a dezinformáció, külföldi manipuláció és választási beavatkozás elleni védekezés érdekében. Kiemelik, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell ezeket a kezdeményezéseket.

Az Európai Parlament képviselői szerdán nagy többséggel elfogadott állásfoglalásukban ragaszkodnak ahhoz, hogy a következő többéves uniós pénzügyi keret (MFF) forrásaihoz való hozzáférés továbbra is az uniós értékek és a jogállamiság tiszteletben tartásához legyen kötve, továbbá „okos” feltételességi mechanizmust szorgalmaznak, hogy a kedvezményezettek ne kerüljenek hátrányba kormányuk intézkedései miatt.

