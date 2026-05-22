Uniós szankciókkal néz szembe, aki a Hormuzi-szoros lezárásáról döntött

Szankcionálhatja a Hormuzi-szoros közlekedését akadályozókat az Európai Unió Tanácsa. A testület pénteken módosította a szankciós keretét – írja az MTI.

Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókkal szembeni intézkedései ellentétesek a nemzetközi joggal az Európai Tanács szerint. Az ilyen intézkedések sértik mind a tranzit-, mind a nemzetközi szorosokon való kereskedelmi célú áthaladást rögzítő jogokat.

A hajózás szabadságát aláásó iráni intézkedésekre válaszul az Európai Unió korlátozhatja magánszemélyek beutazását és áthaladását a közösség területén, valamint befagyaszthatja az uniós bankokban tárolt vagyonelemeiket. Az uniós tagországok állampolgárainak és vállalatainak tilos pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vett emberek és szervezetek rendelkezésére bocsátaniuk.