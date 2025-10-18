Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Üres kézzel távozott Zelenszkij Wasingtonból?

mfor.hu

Zelenszkij óvatos volt a Tomahawk rakétáról folytatott tárgyalásaival kapcsolatban Trumppal a Fehér Házban tartott találkozó alatt. 

Úgy tűnik, üres kézzel távozott Volodimir Zelenszkij elnök a Fehér Házban tartott pénteki találkozójáról, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy nem áll készen arra, hogy az igényelt Tomahawk cirkálórakétákból álló rendszert szállítson Ukrajnának.

Zelenszkij a szívélyes hangú kétoldalú megbeszélés után azt mondta, hogy Trumppal beszéltek a nagy hatótávolságú rakétákról, de úgy döntöttek, hogy nem tesznek nyilatkozatot a kérdésben, „mert az Egyesült Államok nem akar eszkalációt” – írja a BBC.

A találkozót követően Trump a közösségi médiában felszólította Kijevet és Moszkvát, hogy „álljanak meg ott, ahol vannak”, és vessenek véget a háborúnak. 

A Trump-Zelenszkij találkozóra egy nappal azután került sor, hogy Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akik megállapodtak abban, hogy hamarosan Magyarországon találkoznak.

Ez még 2024-es fotó, de most is ugyanilyen szívélyes volt a hangulat
Ez még 2024-es fotó, de most is ugyanilyen szívélyes volt a hangulat
Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

Zelenszkij úgy véli, hogy a Tomahawkok orosz olaj- és energialétesítmények elleni támadása súlyosan gyengítené Putyin háborús gazdaságát. Bár Trump nem zárta ki ennek lehetőségét, konkrét ígéretet sem tett. 

„Remélhetőleg nem lesz rá szükségük, remélhetőleg véget tudunk vetni a háborúnak anélkül, hogy a Tomahawkokra kellene gondolnunk” – mondta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy Amerikának szüksége van a fegyverekre.

Az ukrán vezető azt javasolta, hogy országa drónokat ajánljon fel a Tomahawkokért cserébe, mire Trump mosolyt és bólogatást váltott ki.

Zelenszkij emellett dicsérte Trumpot a közel-keleti békemegállapodás első fázisának biztosításában játszott szerepéért, és azt sugallta, hogy az amerikai vezető erre a lendületre építve segíthet véget vetni Oroszország ukrajnai háborújának.

Arra a kérdésre, hogy optimistábban távozik-e Washingtonból azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna megkapja a Tomahawksot, azt mondta: „Realista vagyok.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Magyarország biztosítja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beléphessen az országba a Donald Trump amerikai elnökkel Budapestre tervezett csúcstalálkozóra, majd azt követően hazatérhessen – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken.

A németek hiába várták az ukrán gyanúsítottak kiadását Északi Áramlat-robbantás ügyben

A németek hiába várták az ukrán gyanúsítottak kiadását Északi Áramlat-robbantás ügyben

Pénteken egy lengyel bíróság elutasította annak az ukrán gyanúsítottnak átadását, akit Németország a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbanásokkal kapcsolatban köröz, és elrendelte azonnali szabadon bocsátását.

Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

Megérkezett az ukrán elnök Washingtonba. 

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Sok múlik az előkészítésen, még egy fiaskó már nem fér bele Trumpnak.

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Erről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter számolt be.

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadja az ukrán elnököt.

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről – Frissítve!

Ezt az amerikai elnök jelentette be saját Truth Social közösségi platformján.

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

Erre utal egy bekapcsolva hagyott mikrofon.

Király járt a Karmelitában

Orbán Viktornál a jordán uralkodó vizitált.

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

A francia kormány pedig a szélsőbal és a szélsőjobb bizalmatlansági indítványát is túlélte.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168