Üres kézzel távozott Zelenszkij Wasingtonból?

Úgy tűnik, üres kézzel távozott Volodimir Zelenszkij elnök a Fehér Házban tartott pénteki találkozójáról, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy nem áll készen arra, hogy az igényelt Tomahawk cirkálórakétákból álló rendszert szállítson Ukrajnának.

Zelenszkij a szívélyes hangú kétoldalú megbeszélés után azt mondta, hogy Trumppal beszéltek a nagy hatótávolságú rakétákról, de úgy döntöttek, hogy nem tesznek nyilatkozatot a kérdésben, „mert az Egyesült Államok nem akar eszkalációt” – írja a BBC.

A találkozót követően Trump a közösségi médiában felszólította Kijevet és Moszkvát, hogy „álljanak meg ott, ahol vannak”, és vessenek véget a háborúnak.

A Trump-Zelenszkij találkozóra egy nappal azután került sor, hogy Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin oro sz elnökkel, akik megállapodtak abban, hogy hamarosan Magyarországon találkoznak.

Ez még 2024-es fotó, de most is ugyanilyen szívélyes volt a hangulat

Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

Zelenszkij úgy véli, hogy a Tomahawkok orosz olaj- és energialétesítmények elleni támadása súlyosan gyengítené Putyin háborús gazdaságát. Bár Trump nem zárta ki ennek lehetőségét, konkrét ígéretet sem tett.

„Remélhetőleg nem lesz rá szükségük, remélhetőleg véget tudunk vetni a háborúnak anélkül, hogy a Tomahawkokra kellene gondolnunk” – mondta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy Amerikának szüksége van a fegyverekre.

Az ukrán vezető azt javasolta, hogy országa drónokat ajánljon fel a Tomahawkokért cserébe, mire Trump mosolyt és bólogatást váltott ki.

Zelenszkij emellett dicsérte Trumpot a közel-keleti békemegállapodás első fázisának biztosításában játszott szerepéért, és azt sugallta, hogy az amerikai vezető erre a lendületre építve segíthet véget vetni Oroszország ukrajnai háborújának.

Arra a kérdésre, hogy optimistábban távozik-e Washingtonból azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna megkapja a Tomahawksot, azt mondta: „Realista vagyok.”