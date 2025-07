Ursula von der Leyen megmenekült, de a feje felett már ott a következő viharfelhő

Az Európai Bizottság átvészelte a csütörtöki bizalmatlansági indítványt az Európai Parlamentben, Ursula von der Leyen és csapata szűken, de megúszta a bukást. De mit jelent mindez? Erről írt részletesen reggeli cikkében laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár.

Laptársunk felhívta a figyelmet arra, hogy von der Leyen támogatottsága valóban észrevehetően csökkent. Az Európai Parlament 175 képviselője támogatta a Bizottság elleni indítványt (köztük a magyar kormánypárti képviselők), 360-an ellene szavaztak, és 18-an tartózkodtak – 2024 novemberében a ténylegesen támogatók még többen voltak, ekkor 370-en védték meg a Bizottságot.

A kiábrándult EP-képviselők pedig egyáltalán nem csak a szélsőséges padsorokból kerültek ki, baloldali politikusok, több szocialista, Renew Europe és Zöldek/EFA képviselő is úgy döntött, hogy nem szavaz.

Még nincs vége a nehézségeknek?

Fotó: Európai Parlament

A történetnek nincs vége, ugyanis egyes értesülések szerint a Fidesz pártcsaládja, a részben Orbán Viktor által megálmodott Patrióták Európáért újabb bizalmatlansági indítványt nyújthat majd be.

A szavazás mellett nehézségeket okozhat von der Leyen számára, hogy a július 14-el kezdődő héten be is mutatja a Bizottság a 2028 és 2034 közötti többéves költségvetési javaslatot. A hagyományosan is óriási alkudozást hozó költségvetési tárgyalások, amelyek mindig nehezek és vitatottak, összefonódtak a bizalmatlansági szavazással. Az S&D frakció határozottan ellenezte a bizalmatlansági indítványt, miután biztosítékokat kaptak Von der Leyentől arra, hogy az Európai Szociális Alap továbbra is az EU költségvetésének alapvető eleme marad.

Laptársunk kiemelte, von der Leyen számára most az a kihívás, hogy egyensúlyt találjon a hagyományos támogatások, mint az agrárpolitika és a kohéziós politika, valamint a modern prioritások között, mint Ukrajna támogatása, a helyreállítási adósság törlesztése és a megnövekedett védelmi kiadások fedezése. A migráció is örök árnyék az európai politikában, amely a költségvetési vitában is fontos téma lehet.

További részletek a Privátbankár cikkében.