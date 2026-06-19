Ursula von der Leyen: Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie

Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ukrajna és Európa békét akar

Mint mondta: Ukrajna békét akar és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország.

„Egész kontinensünk veszélyben van, ezért Európának a méltányos és tartós béke egyik kidolgozójának kell lennie. Ukrajna fogja ezt vezetni, és meghatározni a folyamat irányát” – hangoztatta.

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Kiemelte, hogy António Costával, az Európai Tanács elnökével együtt továbbra is szorosan együttműködnek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a béke elérése érdekében. Mint mondta, Costa a 27 tagállamot képviseli, míg az olyan eszközök, mint az energiaügyek, a befagyasztott orosz vagyon, a szankciók vagy a védelmi ipar, az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak.

Ursula von der Leyen mérföldkőnek nevezte Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását, hozzátéve hogy az Európai Unió célja további klaszterek megnyitása még a nyár előtt.

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Meghosszabbították az Oroszországgal szembeni szankciókat

Tájékoztatása szerint a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. Hangsúlyozta, hogy a korábbi gyakorlattal szemben ezúttal nem hat, hanem tizenkét hónapra hosszabbították meg az intézkedéseket, ami szerinte erős politikai üzenetet hordoz.

Hozzátette: folytatódik a munka a 21. szankciós csomag véglegesítésén. A készülő intézkedéseket kemény, súlyos hatású szankcióknak nevezte, amelyek továbbra is nyomás alatt tartják Oroszországot.

Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közösségnek fel kell készülnie arra az időszakra is, amikor megkezdődnek a béketárgyalások.

Von der Leyen szerint áttörést jelent az amerikai-iráni megállapodás

Az elnök szerint továbbá az Egyesült Államok és Irán közötti ideiglenes megállapodás áttörést jelent, és lehetőséget teremt a közel-keleti béke és biztonság előmozdítására, ami hozzájárulhat a szabad hajózás biztosításához a Hormuzi-szorosban, annak garantálásához, hogy Irán ne rendelkezzen nukleáris fegyverekkel, valamint a ballisztikus rakétaprogramokkal és a regionális tevékenységekkel kapcsolatos aggodalmak kezeléséhez.