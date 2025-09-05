Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Ursula von der Leyen: Ukrajnát „megemészthetetlen” országgá kell tenni az agresszorok számára

-

Ukrajnát olyan országgá kell tenni, amely „megemészthetetlen„ úgy a jelenlegi, mint a jövőbeli agresszorok számára – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Ukrajnát segítő nemzetközi koalíció tagjainak Párizsban tartott megbeszélését követően csütörtökön – írja az MTI.

Ursula von der Leyen közleményében azt írta, az Ukrajnának nyújtható biztonsági garanciákról szóló találkozó kulcsfontosságú volt, mert – mint kiemelte – a tét az egész kontinens jövője és biztonsága. 

Elmondta, az Ukrajna támogatására kész országok nemzetközi koalíciójának tagjai jóváhagyták a béke elérését célzó erőfeszítéseket, valamint az erős Ukrajna és a biztonságos Európa érdekében végzett munkát.

„A biztonsági garancia gerincét az erős ukrán fegyveres erők megléte jelenti korlátozások nélkül” - fogalmazott von der Leyen. Ez – mint kifejtette – erős, jól felszerelt és korszerű állandó fegyveres erőt jelent, amelynek megvalósítása érdekében az európai védelmi ipar felgyorsítja az együttműködést Ukrajnával.

Az uniós bizottság elnöke közölte: Európa folytatni fogja az ukrán katonák kiképzését. Ez idáig közel 90 ezer ukrán vett már részt katonai kiképzésben – tájékoztatott.

Von der Leyen kifejtette, hogy az Ukrajna számára nyújtható biztonsági garanciák újabb szintjét jelenti a most tervezett „csillapító erő”, amelyet mások mellett az Egyesült Államok is támogat. 

Jelenleg 26 ország kötelezte el magát ilyen erő biztosítása mellett tűzszünet vagy békemegállapodás keretében – emlékeztetett a brüsszeli végrehajtó testület elnöke, majd hozzátette: ez a 26 ország hajlandó katonai erőt bevetni szárazföldön, levegőben vagy a tengeren. Ennek – mint hangsúlyozta – segítenie kell a tartós béke biztosítását és a jövőbeni agresszió elrettentését.

Véleménye szerint biztonsági garanciát jelent továbbá az erős és hiteles európai védelmi fellépés, melyhez – szavai szerint – a védelmi beruházások fellendítésére van szükség. Ezzel összefüggésben kitért az uniós bizottság által meghirdetett SAFE programra, mely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. A programból 19 ország részesül, amelyek legtöbbje nem csak saját ipari bázisát erősítő beruházásokra használja a forrásokat, hanem Ukrajna védelmi iparába is befektet – mondta.

„A védelmi beruházásainkra adott hosszú távú strukturális válaszunk az új európai költségvetésünk” - fogalmazott.

Von der Leyen szerint továbbá az uniós szankciók erős ösztönzőket jelentenek Oroszország számára, hogy elhagyja a csatateret és tárgyalóasztalhoz üljön, ugyanis – mint fogalmazott - békét akarunk Ukrajnának.

António Costa, az Európai Tanács elnöke az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, a koalíció tagjai egyesítik erőiket Ukrajna biztonsági garanciáinak megerősítése érdekében úgy a légi, mint a tengeri és szárazföldi erők békeküldetése, valamint az ukrán haderő megújítása által.

„A koalíció nemcsak hajlandó, de képes is teljesíteni” - fogalmazott.

Közölte: az EU folytatja munkáját, hogy további szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra. Oroszországnak azonnal le kell állítania az emberek halálához vezető háborús tevékenységét – húzta alá.

Közölte, pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában beszédet mond Ungváron, és ezen elismerését fejezi majd ki Ukrajna régióinak és helyi közösségeinek az orosz hadműveletekkel szembeni ellenálló tevékenységükért.

(MTI)

