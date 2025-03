Az USAID-et kizsigerelő új amerikai vezető jó magyar kapcsolatokkal rendelkezik

A magyar gazdaság szempontjából az amerikai elnök tervei miatt már előzetesen is komoly gazdasági kockázatok látszódtak, ám a kormány még mindig reménykedik.

Marocco felesége, Merritt Corrigan, korábban szintén az USAID-nél dolgozott, ám LMBTQ-ellenes posztjai miatt elbocsátották. Posztjai között olyan kijelentések is szerepeltek, amelyek szerint Orbán Viktor a nyugati civilizáció utolsó védelmezője. Corrigan egykor a washingtoni magyar nagykövetségen is dolgozott kapcsolattartóként, majd Maroccóval történt távozásuk után házasodtak össze. 2021. januárjában a tömegből nézték végig a Capitolium ostromát.

Nem sokkal azután, hogy a Fidesz felfüggesztette tagságát az Európai Néppártban, Budapesten demográfiai fórumot rendeztek. A konferencián – még USAID-helyettesként – Marocco is részt vett, akit az amerikai külügy delegált az eseményre. Később, 2023-ban, a CPAC Hungary konzervatív konferencián is megjelent Budapesten.

A Trump-kormány által célba vett USAID ügye Magyarország számára is kiemelt jelentőséggel bírt, amit jól mutat, hogy az új amerikai vezetéssel együttműködve rövid idő alatt felbontották az ügynökség által korábban megkötött magyarországi szerződéseket. A magyar kormány László Andrást nevezte ki USAID-ügyi kormánybiztosnak, aki Washingtonban személyesen tárgyalt Maroccóval a Magyarországra érkező támogatásokról. Az első magyar tisztviselő, akivel Marocco az új ciklusban találkozott, Azbej Tristan volt. Washingtoni megbeszélésük során Marocco megígérte, hogy leállít minden olyan támogatási programot, amely beavatkozna Magyarország belügyeibe — foglalja össze a Telex.

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) szétverésével megbízott amerikai vezető, Peter Marocco, többször is járt Magyarországon, és már korábban is szoros kapcsolatokat ápolt a magyar kormánnyal — írja a 24.hu. A lap szerint még az USAID vezetőhelyetteseként részt vett egy budapesti konferencián, miközben felesége, Merritt Corrigan, a washingtoni magyar nagykövetségen dolgozott.

