Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Legalább ketten meghaltak, és többen megsérültek a Gázai övezet északi részét érő izraeli légitámadásban vasárnap délután – írja a Reuters.

Az izraeli hadsereg az övezet déli részére is csapást mért. Az övezetet Egyiptommal kösszekötő rafahi határátkelőt határozatlan időre lezárták. Az izraeli irányítás alatt álló Rafah utcáin össze is csaptak az izraeli katonák a Hamász tagjaival. A Donald Trump vezette megállapodás értelmében az izraeli hadsereg az övezet egy részén maradhatott átmenetileg, például Rafah városában is.

Miközben a tűzszüneti megállapodás is egyre haloványabbnak tűnik, az sem világos, ki és hogyan irányítaná a Gázai övezetet a konfliktus lezárás után. Az elmúlt húsz évben a Hamász terrorszervezet irányította a kulcsfontosságú szektorokat, például az oktatást és az egészségügyet a területen.