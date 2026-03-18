Utolsóként Paraguay is ratifikálta a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt

Paraguay kedden utolsó dél-amerikai országként ratifikálta a Mercosur-megállapodást, írja az AP alapján a Telex. Az egyezmény életbe lépésével a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jönne létre, egy olyan piaccal, ami a globális GDP közel 20 százalékát képviseli.

Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac közötti egyezményt a tagállami kormányok testülete – többek között a magyar kormány ellenzése mellett – januárban hagyta jóvá. Ezzel uniós részről megnyitották az utat az alkalmazása előtt, az egyezményt alá is írták a Mercosur képviselőivel.

A ratifikáláshoz viszont kell az Európai Parlament (EP) beleegyezése is. A képviselő-testület pedig a kormányok jóváhagyása után az EU bíróságához fordult, amíg az nem dönt, a folyamat áll.