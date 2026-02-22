Ütött az óra: eldőlhetett az iráni csapásmérés időpontja

Donald Trump amerikai elnök azt tervezi, hogy hétfőn vagy kedden támadást indít Irán ellen – állítja John Kiriakou korábbi CIA-ügynök és szivárogtató egy fehér házi forrásra hivatkozva. Az AP hírügynökség és a Times of India szerint Kiriakou közölte, hogy a döntés már meg is született Washingtonban. Korábban tíz napot adott az amerikai elnök a közel-keleti országnak az amerikai feltételek elfogadására. A volt ügynök megjegyezte, hogy Trumpnál ez a stratégia már korábban is megfigyelhető volt:

határidőt szab, majd váratlanul, akár a határidő lejárta előtt támadást indít.

A kiszivárgott információk szerint a kormányzaton belül is megosztottak a vélemények a katonai fellépéssel kapcsolatban – írta az AP hírügynökség. Míg JD Vance alelnök és Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója ellenzik a háborút, addig Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter támogatják a támadást.