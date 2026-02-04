2p
Külpolitika Egyesült Államok Egyesült Arab Emírségek Katar Németország Szaúd-Arábia

Útra kelt a német kancellár az amerikai energiafüggőség enyhítésére

mfor.hu

Friedrich Merz német kancellár szerdán indul első útjára az Arab-öböl térségébe, hogy új energia- és üzleti megállapodásokat keressen, amelyeket kulcsfontosságúnak tart Németország Egyesült Államoktól és Kínától való függőségének csökkentése érdekében.

A kancellár háromnapos útja az Arab-öböl menti államokban Berlin „középhatalmak” felé fordulását jelzi, miközben elhidegül Washingtontól, és küzd Pekinggel – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár.

A háromnapos útja során felkeresi Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket, ami jól illusztrálja hozzáállását ahhoz, amit ő a „nagyhatalmi politika” veszélyes új korszakának nevez. Ez egy olyan korszak, amelyben az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatt már nem megbízható partner.

Sokan szeretnének Donald Trump amerikai elnök szúrós tekintete elől menekülni
Fotó: DepositPhotos.com

Új német keménység

Az európai országoknak sürgősen „kemény hatalmakként” kell fellépniük új globális kereskedelmi szövetségek kialakításával, beleértve a Közel-Keletet is, különben azt kockáztatják, hogy a nagyobb hatalmak kényszerének lesznek alávetve, állítja Merz.

A kancellárt az úton üzleti vezetők delegációja kíséri, akik új megállapodásokat kívánnak kötni az energiától a védelemig számos területen. A kancellár egyik közvetlen célja, hogy csökkentse országa növekvő függőségét az amerikai cseppfolyósított földgáztól (LNG), amely nagyrészt felváltotta az Északi Áramlaton keresztül Németországba áramló orosz gázt. A gázvezetéket 2022 őszén felrobbantották, igaz, akkor már nem szállított gázt – a szerk.

A német vezetők a politikai spektrum egészében egyre inkább úgy vélik, hogy országuk egészségtelen függőségét az orosz energiától részben egy olyan amerikai függőséggel válthatják majd fel, amely egyre bizonytalanabb.

 

