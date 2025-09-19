Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Üzenetet kapott Brüsszelből Orbán Viktor: „Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának is folytatódnia kell”

mfor.hu

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Az Európai Unió Tanácsának e félévben soros dán elnöksége keretében Koppenhágában tartandó találkozóra szóló, az interneten is közzétett meghívólevelében Costa aláhúzta: Európának többet kell tennie saját megvédelmezésének érdekében.

„Az irány egyértelmű: olyan Európát építünk, amely képes hatékonyan, önállóan és együtt reagálni a ma és a holnap fenyegetéseire” - fogalmazott a portugál politikus az MTI szerint.

Az elmúlt hónapokban az EU és tagállamai fontos lépéseket tettek a védelmi finanszírozás fellendítése, ipari bázisának támogatása és a képességfejlesztésre irányuló közös erőfeszítések mellett különösen a fokozott interoperabilitás, a közös beszerzés és a keresleti elképzelések összehangolásának terén.

Minden egyes elköltött eurónak meg kell erősítenie a közös európai biztonságot és az EU stratégiai autonómiáját – húzta alá.

Orbán Viktor és António Costa találkozója Budapesten 2025. szeptember 10-én
Orbán Viktor és António Costa találkozója Budapesten 2025. szeptember 10-én
Fotó: Európai Tanács

Közölte: le kell vonni az ukrajnai háború tanulságait, egyebek között az ukrán védelmi iparral való együttműködés megerősítése révén, „Ukrajna egyedülálló tapasztalataira támaszkodva”.

Costa levelében azt javasolta: Koppenhágában az Európai Tanács tagjai vitassák meg, hogy a korábbi döntésekre építve hogyan gyorsítható fel a közös képességfejlesztés. Folytassanak vitát arról, hogy az EU miként járulhat hozzá az egyre nagyobb fenyegetésekkel szembesülő, Európa kelet régiójában fekvő tagállamok támogatásához, illetve miként biztosíthatják a hatékony politikai felügyeletet és koordinációt, különösen a képességbeli hiányosságok nyomon követése és az előrehaladás érdekében, s e célból hogyan lehetne megerősíteni a védelmi miniszterek szerepét az Európai Unió Tanácsában.

„Biztonságunk Ukrajna biztonságához kötődik. Koppenhágában ezért azt is meg szeretném vitatni, miként lehetne tovább támogatni Ukrajnát, és hogyan lehetne igazságos és tartós békét elérni” - fogalmazott.

Kijelentette: annak érdekében, hogy az EU segítse Ukrajnát, különösen azt kell megvizsgálni, hogyan lehet továbbra is támogatni az ukrán fegyveres erőket, mint az ország szuverenitásának és biztonságának elsődleges garanciáját, továbbá növelni az Oroszországra helyezett nyomást, egyebek között a szankciók szigorítása révén.

Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának is folytatódnia kell – jelentette ki az Európai Tanács elnöke, aki úgy vélekedett, hogy a háború ellenére Ukrajna reformtörekvései figyelemre méltóak.

Kiemelte: biztosítani kell, hogy ez a lendület a csatlakozás felé tett valódi lépésekben tükröződjön.

Mindkét témára, az európai védelem erősítésére és az Ukrajnának nyújtott támogatás kérdésére az Európai Tanács október végén tervezett brüsszeli ülésén a tagállami vezetők visszatérnek, és hivatalossá teszik iránymutatásaikat – tette hozzá  António Costa meghívólevelében, amely minden uniós tagország vezetőjének, így Orbán Viktor miniszterelnöknek is szól.   

