Üzenetet kapott Orbán Anita Kijevből

Andrij Szibiha új fejezetet nyitna.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy már felvette a kapcsolatot a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.

„Már írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen, az európai normák alapján”

- mondta Szibiha sajtótájékoztatóján, szavait az Interfax hírügynökség idézte szerdán.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a kölcsönösen előnyös, konstruktív együttműködés folytatására mindkét nép és a közös európai jövő érdekében.

„Ez a mi üzenetünk. És ezt az üzenetet továbbítottuk a magyaroknak” – tette hozzá a miniszter.

Recseg-ropog a tűzszünet, újabb hajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban

Sebesültek nincsenek.

Pakisztánban örülnek, de hiába várják az amerikai alelnököt

A tűzszünet jó, de mi lesz a béketárgyalással?

Fico is letér az orbáni útról: jöhetnek az újabb uniós szankciók Oroszország ellen

Szlovákiának csak az olaj kell.

Mégsem bombázza szét Iránt Trump, hiába járt le a tűzszünet – egyelőre?

Folytatódhatnak a tárgyalások.

Aleksandar Vucic szerbiai látogatásra hívta Magyar Pétert

Aleksandar Vucic szerb elnök telefonon beszélt kedden Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, Magyarország leendő miniszterelnökével, és meghívta őt szerbiai látogatásra. Ezt maga a szerb államfő közölte a közösségi médiában.

24 órán belül kedvező döntés születhet az Ukrajnának szánt gigahitelről

Ezt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jelentette be kedden Brüsszelben.

Már a csádi missziót is vizsgálja a Főügyészség

Szinte véletlenül derült ki, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja az ügyet. 

Aggasztó jelentést tett közzé az Amnesty International

Határokon átívelő jogtipró szerveződések, köztük illegális háborúk és szemérmetlen gazdasági zsarolás révén dominanciára törő területrabló kormányok indítottak támadást az emberiség ellen – áll az Amnesty International (AI) által az emberi jogok globális helyzetéről összeállított, kedden Londonban ismertetett éves jelentésben.

Szankciókat kapott az EU-tól két orosz dezinformációs szervezet

Az Európai Unió Tanácsa újabb korlátozó intézkedéseket fogadott el két olyan szervezettel szemben, amely az orosz hibrid tevékenységekhez, különösen propagandához és dezinformációhoz kapcsolódik – közölte a testület kedden.

Zelenszkij megvárta a magyar választást, aztán tekert egyet az olajcsapon?

A Barátság kőolajvezeték újraindításáért cserébe a magyar kormány már szerdán visszavonhatja a vétóját.

