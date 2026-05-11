Üzenetet küldtek az ukránok Magyar Péteréknek

Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozva, az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

„Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Így rendeznék az ukrán-magyar kapcsolatokat

Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet.

„Először is feloldották a 90 milliárdos hitel blokkolását. Ez Ukrajnában rendkívül fontos számunkra makropénzügyi stabilitásunk szempontjából, valamint a védelmi képességeink miatt is, mivel ezeket a forrásokat drónok beszerzésére és gyártására, valamint a télre való felkészülésre fordítjuk. Ezt már többször nyilvánosan kijelentettük, és a megfelelő csatornákon keresztül jeleztük magyar partnereinknek is: nyitottak vagyunk a kétoldalú kapcsolatok új fejezetére” – emelte ki az ukrán diplomácia vezetője.

Kifejtette, hogy Kijev esély lát az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsomag megnyitására, majd ezt követően a további öt klaszter megnyitására is. Elmondása szerint ez lesz mostani brüsszeli találkozóinak egyik fő témája megbeszéléseinek európai kollégáival.

„Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, és folytatni fogjuk ezt az utat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Európa ezt is észrevegye, és megfelelő értékelést adjon. Ennek legjobb bizonyítéka pedig a fejezetek megnyitása” – tette hozzá Szibiha.