Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

XIV. Leó pápa vasárnap a Vatikánban kijelentette:

Isten „nem hallgatja meg azok imáit, akik háborút indítanak, hanem elutasítja őket”, és sürgette, hogy a kereszténységet ne használják támadások igazolására.

„Ez a mi Istenünk: Jézus, a Béke Királya, aki elveti a háborút, és akit senki sem használhat a háború igazolására” – mondta a hívőknek a Szent Péter téren, a virágvasárnapi szentmise után.

Bár a katolikus egyházfő nem nevezte meg konkrétan a háborúzó vezetőket, megjegyzése azután hangzott el, hogy korábban bírálta a jelenleg is zajló közös amerikai–izraeli támadásokat Irán ellen. Ráadásul Donald Trump az év elejénazt állította, hogy Isten „nagyon büszke” a hivatalban végzett munkájára. (AP)