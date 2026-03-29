Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Az egyházfő szerint nem sok jóra számíthat aki háborúsdit játszik. Virágvasárnap kellett felszólaljon.

XIV. Leó pápa vasárnap a Vatikánban kijelentette:

Isten „nem hallgatja meg azok imáit, akik háborút indítanak, hanem elutasítja őket”, és sürgette, hogy a kereszténységet ne használják támadások igazolására.

„Ez a mi Istenünk: Jézus, a Béke Királya, aki elveti a háborút, és akit senki sem használhat a háború igazolására” – mondta a hívőknek a Szent Péter téren, a virágvasárnapi szentmise után.

Bár a katolikus egyházfő nem nevezte meg konkrétan a háborúzó vezetőket, megjegyzése azután hangzott el, hogy korábban bírálta a jelenleg is zajló közös amerikai–izraeli támadásokat Irán ellen. Ráadásul Donald Trump az év elejénazt állította, hogy Isten „nagyon büszke” a hivatalban végzett munkájára. (AP)

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Hírszerzési jelentés is készült az esetről.

Pánik az Európai Bizottságban

Kibertámadás érte az EU fő végrehajtó szervének szervereit.

Egy ukrán gyerek is megsebesült a szülészetet ért orosz támadásban

Egy ember pedig meg is halt Odesszában – jelentette be Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatásának vezetője.

Trump kész Kubát is megtámadni

„Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő” – jelentette ki péntek este az amerikai elnök.

Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

Jelentősen megemelkedtek februárról márciusra az európai nagyvárosok és Ázsia közötti repülőjegyek árai. A Bangkok-Frankfurt járat a csúcstartó, de a London és Szingapúr közötti utazásért is mélyen a zsebbe kell nyúlni.

Magyarország a legbiztonságosabb országok között van az amerikai külügy szerint

Számos közel-keleti országra vonatkozóan szigorította utazási figyelmeztetéseit az amerikai külügyminisztérium, Magyarország a legbiztonságosabb országok közé tartozik jelenleg. Ukrajnába egyáltalán nem ajánlják a belépést, a ciprusi és az azerbajdzsáni látogatásra pedig azt javasolják az amerikaiaknak, gondolják át az utazást.

Magas rangú magyar tisztviselőket szankcionálna a „Putyin blokkolása” nevű törvény

Egy demokrata és egy republikánus amerikai szenátor közösen nyújtott be törvényjavaslatot, miután Orbán Viktor megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt. A javaslat szerint Donald Trump akár konkrét magyar tisztviselőkre is szankciókat vethetne ki. 

Ukrajna-politikája miatt jelentették fel Robert Ficót

A feljelentést az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítása miatt az ellenzéki liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) mozgalom elnöke, Branislav Gröhling tette meg. Ennek alapján a rendőrség hazaárulás és más bűncselekmények ügyében vizsgálatot indított – számolt be a szlovák sajtó pénteken az SaS elnökének a közösségi médiában tett bejegyzésére hivatkozva.

Újabb tárgyalás indult az iráni háború lezárása érdekében, már Európa is nyomást gyakorol

Megkezdték tanácskozásukat a G7 országok külügyminiszterei a közel-keleti feszültség csökkentése céljából.

Donald Trump: Jól haladnak a tárgyalások Iránnal

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön 10 napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló egyeztetésekre hivatkozva.

