V4-ek: 2-2 az Ukrajnának szánt fegyverszállítások ügyében

A visegrádi csoportot alkotó négy ország külügyminisztere csütörtökön Prágában egyetértett abban, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja a nemzetközi jog megsértését jelenti - közölte Jan Lipavsky cseh külügyminiszter a találkozó utáni sajtótájékoztatón. "Őszinte és nyílt megbeszélést folytattunk, s ma éppen erre van szükség. A cseh (V4-)elnökség úgy véli, hogy a visegrádi csoportban fontos a párbeszéd fenntartása, ez az egyik eszköze a kölcsönös kapcsolatoknak" - mondta a cseh diplomácia vezetője a tanácskozást jellemezve.

Mobil ukrán lövészek. Honnan lesz muníciójuk?

Fotó: Fotó: Ukrinform

Jan Lipavsky szerint szükség van az Ukrajnának nyújtott segítség növelésére minden területen. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azt hangoztatta: "Ukrajnának joga van ahhoz, hogy nemzetközileg elismert határai között maradjon". Méltatta egyúttal azt a cseh kezdeményezést, hogy az Európai Unión kívüli országokból is lőszert szerezzenek Ukrajnának. "Lengyelország ehhez nemcsak pénzügyi, hanem logisztikai támogatást is nyújt" - tette hozzá. A lengyel diplomácia vezetője szerint a V4-eknek egyeztetniük kellene taktikájukat olyan területeken is, mint a migráció, az infrastruktúra, a mezőgazdaság és az energetika.

Kapcsolódó cikk Végre valamiben újra teljes az egyetértés a V4-ek között Találkoztak a V4-ek európai ügyekkel foglalkozó bizottságai.

A miniszteri nyilatkozatokból kiderült: a négy visegrádi ország között egyetértés van abban, hogy Oroszország az agresszor és Ukrajna a megtámadott ország, ezért szükség van a segítségnyújtásra, ennek formáiról azonban már eltértek a vélemények. Míg Radoslaw Sikorski és Jan Lipavsky azt hangoztatták, hogy országaik fegyvert és lőszert is szállítanak a kijevi kormánynak, addig Szijjártó Péter magyar és Juraj Blanár szlovák külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy országaik kizárólag humanitárius segítséget nyújtanak az ukránoknak. Budapest és Pozsony ezért a csehek munícióbeszerző kezdeményezéséhez sem csatlakozik. Jan Lipavsky közlése szerint a kezdeményezést eddig 18 ország támogatja. "Az orosz-ukrán konfliktusnak nincs katonai megoldása" - tolmácsolta a szlovák kormány álláspontját Juraj Blanár.

Jan Lipavsky bejelentette: a négy külügyminiszter a prágai találkozón elfogadta azt a magyar javaslatot, hogy 10 százalékkal emeljék meg a Nemzetközi Visegrádi Alap költségvetését, ami jelenleg évente 10 millió euró. (MTI)