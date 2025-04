Vajdasági magyart nevezne ki miniszterelnöknek Aleksandar Vucic?

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Miloš Vučević január közepi lemondása óta már csak ügyvezetőként vezeti a kormányt, most pedig azt közölte, hogy az új kormány határidőre, április 18-áig megalakul.

A Népszava szerint Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is azok között van, akinek a neve felmerült, mint Szerbia következő miniszterelnöke.

Pásztor Bálint, a a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének neve is felmerült. A korábbi újvidéki polgármester óvatosságra int.

