Vajon J. D. Vance az első Patrióta Nagygyűlésre érkezik?

Az utazás részletei egyelőre ismeretlenek, az a háború miatt akár el is maradhat. Az Indexnek kormányzati források megerősítették a hírt.

Magyarországra látogathat a következő napokban az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt támogassa a választási kampányban – írja a Reuters hírügynökség a látogatás szervezésére rálátó forrásai alapján. Kormányzati forrásokból az Index úgy értesült, a hír igaz.

Vance látogatásának pontos időpontja egyelőre nincs meghatározva és a tervek még változhatnak. Az alelnök ugyanis Washingtonban maradhat, amíg tart az Egyesült Államok és Izrael légi háborúja Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök emiatt a napokban le is mondta kínai útját.

A portál megkereste a Fehér Házat, ahonnan egyelőre nem érkezett megerősítés.

Az is bizonytalan, hogy esetleg a március 23-i első Patrióta Nagygyűlésre érkezik-e vagy sem az elnök, ahol Matteo Salvini és Marine Le Pen is beszédet mond majd.