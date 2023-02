Vajon kivel találkozott még tegnap Szijjártó Péter? Rejtélyes gép szállt le Minszkben

Sűrű napja volt tegnap a magyar külügyminiszternek. Miután tegnap napközben Belaruszba utazott, este még beiktatott egy újabb találkozót. A transzatlanti világon kívül a béke hangja egyre erősödik - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn este annak kapcsán, hogy Dunakeszin találkozott kirgiz kollégájával, Dzsinbek Kulubajevvel.

Kirgizisztánnak és vele együtt a komplett közép-ázsiai térségnek is az az érdeke, hogy az Ukrajnában zajló háború minél előbb véget érjen, mert a háború elhúzódása komoly biztonsági kockázatot jelent a közép-ázsiai országok számára, a szankciók pedig súlyos gazdasági problémákat okoznak.

"Megerősítettük közös célunkat: minél előbb legyen béke Ukrajnában"

- közölte bejegyzésében Szijjártó Péter.

Az elmúlt években sokat dolgoztunk a kétoldalú kapcsolataink fejlesztése érdekében, és ebből mindkét ország sokat profitált. Kereskedelmi forgalmunk tavaly 60 százalékos növekedést követően rekordot döntött. A Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap 16 millió dollárral kezdte meg működését, melynek feladata, hogy magyar vízipari, mezőgazdasági és energetikai beruházásokat finanszírozzon Kirgizisztánban - írta a magyar külügyminiszter.

Kapcsolódó cikk Egy „picit” drágának tűnnek Szijjártó Péter repülőútjainak pluszköltségei Voltak olyan kormányzati repülőutak, ahol elfelejtettek elszámolni üzemanyagköltséget.

Hozzátette: egyre nő a kirgiz hallgatók érdeklődése a magyar felsőoktatási intézmények iránt, amit mutat az a tény, hogy rekordszámú, 648 kérelem érkezett magyarországi ösztöndíj iránt. Magyarország elkötelezetten támogatja az EU és Kirgizisztán közötti kapcsolatok fejlesztését is - áll Szijjártó Péter bejegyzésében.

Nem lebecsülve a kirgiz-magyar kapcsolatok fontosságát, talán ennél érdekesebb kérdés, amire laptársunk, a Privátbankár külpolitikai elemzője, Káncz Csaba hívta fel a figyelmet ma reggeli Facebook-posztjában.

Szerinte ugyanis Szijjártó Péter minszki látogatásának óráiban Moszkvából is érkezett egy kormánygép a belarusz fővárosba. Természetesen lehet csupán véletlen egybeesésről is szó, de az sem elképzelhetetlen, hogy a magyar külügyminiszter a hivatalos programon kívül is tárgyalt valakivel vagy valakikkel Minszkben, természetesen biztosan csupán a békepártiság és a kelet-nyugat közti kommunikációs csatornák nyitva tartásának jegyében.