Valami megváltozott? Egységről beszél Trump hamarosan Magyarországra érkező minisztere

Marco Rubio szombaton alapvetően az egység üzenetét küldte Európának. Washington nem kívánja feladni a transzatlanti szövetséget, ugyanakkor szerinte Európa vezetői több szakpolitikai hibát is elkövettek, és irányváltásra van szükség – fogalmazott a Müncheni Biztonsági Konferencián.

A Reuters értékelése szerint Rubio összességében az összetartást hangsúlyozó üzenetét az európai diplomaták és biztonságpolitikai tisztviselők viszonylag kedvezően fogadták.

Bár Rubio időnként odaszúrt az európai döntéshozóknak, beszéde éles ellentétben állt J.D. Vance alelnök egy évvel ezelőtti felszólalásával, amelyben azt állította: a kontinentre leselkedő legnagyobb veszélyt nem a külső fenyegetések – például Oroszország – jelentik, hanem a cenzúra és a demokratikus visszalépés.

„Egy olyan időszakban, amikor a címlapok a transzatlanti korszak végét hirdetik, legyen mindenki számára világos: ez nem a célunk, és nem is a szándékunk. Bár az amerikaiak otthona a nyugati féltekén van, mindig Európa gyermekei maradunk” – mondta Rubio a hallgatóságnak.

A beszéd szembetűnően szűkszavú volt a konkrétumokat illetően. Rubio a nagyjából félórás felszólalásában nem tett említést Oroszországról, és a NATO-t sem nevezte meg név szerint – tette hozzá a cikk.