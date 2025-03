Valami nem stimmel: a legmagasabb szinten vizsgálják, mi történt Magyar Péter aláírásával

A határozatról szóló szavazás megkezdése előtt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyar Péter neve tévesen jelent meg a dokumentumon. Hozzátette: a szerkesztési hibát javítani fogják.

Tévesen jelent meg a nevem az európai védelem jövőjéről szóló közös határozati javaslaton – jelentette ki Magyar Péter Strasbourgban, aki felszólalásában is jelezte: szeretne hivatalos magyarázatot kapni az elnökségtől, vagy a Néppárt elnökségétől, hogyan történhetett meg, hogy a neve rákerült arra a papírra, amit soha nem írt alá.

