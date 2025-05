Valami óriási dolog történhet a román elnökválasztáson

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Az előzetes felmérések szerint igen szoros eredmény várható: ledolgozta csaknem 20 százalékpontos hátrányát, és néhány tized százalékponttal meg is előzi ellenfelét a román elnökválasztás hétvégi, döntő fordulójában Nicusor Dan független jelölt az utolsó, pénteken közzétett közvéleménykutatási eredmény szerint, előnye azonban kisebb, mint a felmérés hibahatára.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!