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Külpolitika Oroszország

Valami történt? Több orosz városban is felfüggesztették a magyarországi vízumkérelmek befogadását

mfor.hu

Megugrott a vízumkérelmek száma.

A HVG vette észre, hogy a Meduza a VFS Global vízum- és útlevélügyekkel foglalkozó külső szolgáltató információira hivatkozva arról ír, hogy a kazanyi magyar főkonzul utasítására több orosz városban is felfüggesztették a magyarországi vízumkérelmek befogadását.

A döntés Kazanyon kívül érinti a Szamarában és Ufában beadott kérelmeket is. Egyelőre nem tudni, hogy mi az oka a magyar döntésnek.

A portál szerint ugyanakkor annyit azonban lehet tudni, hogy az utóbbi hetekben Oroszországban egyre többen adnak be különféle, európai országokba szóló vízumkérelmeket. A kérelmek számának megnövekedése miatt az elbírálás átfutási idejét 45 napra (korábban 3-4 hét volt) növelték az oroszországi spanyol külképviseletek, míg az olaszok 40-ről 60 napra módosítottak.

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Fotó: DepositPhotos.com

A cikk kiemelte, az olasz külképviseletek hivatalos ajánlása szerint a vízumkérelmet legkésőbb 3 hónappal az utazás előtt kell benyújtani. Moszkvában jelenleg július közepére lehet időpontot foglalni, de néha korábbi időpontokra is megjelennek szabad helyek.

Mint írták, az olasz vízumkérelmek jóváhagyási aránya stabilan 90 százalék felett marad. Tavaly Olaszország mintegy 160 ezer schengeni vízumot adott ki orosz állampolgároknak – ez az egyik legmagasabb mutató az EU-országok között.

A moszkvai nagykövetség és három főkonzulátus (Szentpétervár, Jekatyerinburg, Krasznodar) kivételével bezártak a ciprusi vízumkérelmeket fogadó központok is.

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