Valamitől megriadt Orbán VIktor szövetségese?

Aleksandar Vučić köztársasági elnök kijelentette, hogy Szerbiában nem tartanak előrehozott választásokat a nyáron, amennyiben azt látja, hogy a világban komoly válság készülődik – írja a 444. a a Szabad Magyar Szó-ra hivatkozva.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha mégis béke lesz, akkor megtartják a választásokat.

„Hogy teljesen pontos legyek, az állami és a polgári érdekek mindenek felett állnak” – mondta Vučić a pártokkal folytatott egyeztetés után.

A Török Áramlátnál történt hamiszászlós művelet kapcsán a szerbek már kívülről fújják azt az „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet, amivel most Orbánt próbálta megsegíteni Vučić.

A lap hozzáteszi: „Minden az időzítésen és a jó kivitelezésen múlik” – valószínűleg ez Aleksandar Vučić szerb elnök mottója, aki politikai karrierje során sokadszorra szembesült mágikusan kényelmes pillanatban „ismeretlen elkövetők” „robbanóanyagos” „fenyegetéseivel”.