Van, amiben Putyin és Zelenszkij is egyetért

Másfél nap tűzszünet jöhet Ukrajnában: az ortodox húsvét miatt Vlagyimir Putyin ezt ajánlotta, Volodimir Zelenszkij pedig egyetértett ezzel. A Kreml azért jelezte, az orosz hadsereg készen áll arra, hogy elejét vegye bármilyen provokációnak és agresszív lépésnek.

Tűzszünetet jelentett be Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök este az ortodox húsvét alkalmából – írja a Kreml sajtószolgálata alapján az MTI. A fegyvereket a tervek alapján közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig tennék le a háborúzó felek. 

Hozzátette, abból indulnak ki, hogy Ukrajna is követi Oroszország példáját.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye bármilyen provokációnak és agresszív lépésnek.

Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán úgy reagált: betartják a húsvéti tűzszünetet, és Oroszországnak esélyt adnak arra, hogy az ünnepek után se folytassák a támadásokat.

