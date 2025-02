Váratlan ajánlatot tett Rácz András a Bucsai mészárlást kétségbe vonó kormánypárti újságírónak

Rácz András azután ajánlotta fel, hogy elviszi az ukrajnai városba Pilhál Tamást, miután a Magyar Nemzet munkatársa egyik cikkében azt írta: “hamis zászlós bucsai színjáték” volt a 2022 márciusi mészárlás.

Az Oroszország-szakértő ezzel kapcsolatban kiemelte: a mészárlást nem az ukrán, hanem az orosz hadsereg csinálta.

Rácz András szerint már szinte mindent tudunk arról, hogy mi történt Bucsában

Fotó: Privátbankár/Izsó Márton Artúr

“Mostanra lényegében mindent tudunk arról, hogy mi és hogyan történt. Megvan a kronológia, megvannak az érintett alakulatok, megvannak a parancsnokok nevei, megvan a parancsnoki lánc, és megvan majdnem minden áldozat holtteste is. Több száz órányi térfigyelő kamera és drónfelvétel van, vannak tanúk, vannak lehallgatott orosz rádióforgalmazások, vannak hadifogoly-vallomások, éjt nappallá téve dolgoztak az ukrán és nemzetközi törvényszéki orvostani szakértők, stb. Mostanra térképre rakva, percnyi pontossággal lehet tudni, hogy mi történt”, állítja Rácz András.

Hozzátette: nem ez volt ennek a háborúnak a legnagyobb mészárlása, de ez volt az első olyan, ami nyilvánosságra került, és szimbólummá vált.

“Bucsa olyan szimbólum, mint Auschwitz. Végig lehet járni a helyszíneket, minden egyes utcát, ahol civileket öltek. El lehet menni a Szent András templomba is, ennek a kertjében volt a tömegsír, és lehet beszélni Andrij Halavin atyával, aki először eltemette az áldozatokat“, fogalmazott.

Rácz András végül többek között azt írja: „Ha elég bátor vagy hozzá, Tamás, akkor szívesen elviszlek Bucsába, és haza is hozlak. Nemcsak Bucsába tudnánk elmenni, hanem a többi, környékbeli helyszínre is, ahol hasonló rettenetek történek, Irpinybe, Borogyankába, talán Jahidnébe is. (…) .Szóval, ha a saját szemeddel is akarod látni, amiről írtál, akkor most itt a lehetőség. Innentől rajtad múlik.“

A Human Rights Watch emberi jogvédő szervezet már 2022 áprilisában azt állapította meg vizsgálatában, hogy az orosz hadsereg „nyilvánvaló háborús bűnök sorozatát“ követte el Bucsában. A Kreml hazugságnak tartja a vádakat.