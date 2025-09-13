Váratlan? Az orosz provokációt ítélte el a magyar kormány is

A hvg.hu cikkében arról ír, hogy Lengyelország és mintegy negyven szövetségese pénteken felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a provokációkkal.
Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén a cikk szerint így fogalmazott:
azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére.
A nyilatkozatot felolvasva elmondta: azért kérték a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is, amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években.
Felhasználjuk az alkalmat, hogy megismételjük az Oroszországi Föderációhoz intézett felhívásunkat: haladéktalanul fejezze be az Ukrajna elleni agressziós háborút, mondjon le minden újabb provokációról és tartsa tiszteletben az ENSZ Alapokmányában szereplő kötelezettségeket – zárta beszédét a politikus.
A portál a Guardian cikkére hivatkozva arról ír, hogy mintegy negyven ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam (azaz Magyarország is), Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada – írta alá.