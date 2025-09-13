Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Külpolitika Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus

Váratlan? Az orosz provokációt ítélte el a magyar kormány is

mfor.hu

A magyar kormány is szignózta a közös ENSZ-nyilatkozatot.

A hvg.hu cikkében arról ír, hogy Lengyelország és mintegy negyven szövetségese pénteken felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a provokációkkal.

Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén a cikk szerint így fogalmazott:

azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére.

A nyilatkozatot felolvasva elmondta: azért kérték a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is, amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években.

Felhasználjuk az alkalmat, hogy megismételjük az Oroszországi Föderációhoz intézett felhívásunkat: haladéktalanul fejezze be az Ukrajna elleni agressziós háborút, mondjon le minden újabb provokációról és tartsa tiszteletben az ENSZ Alapokmányában szereplő kötelezettségeket – zárta beszédét a politikus.

A portál a Guardian cikkére hivatkozva arról ír, hogy mintegy negyven ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam (azaz Magyarország is), Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada – írta alá.

A magyar kormány megint kilógott a sorból – fontos nyilatkozatot nem írtak alá

Elfogadtak egy fontos nyilatkozatot.

Megint akcióba lendültek az orosz drónok

Ezúttal azonban Ukrajnát támadták.

Egészen váratlan helyen nyitott meg konzulátust Szijjártó Péter

Magyarország és Liechtenstein közelebb húzódott.

Az elmúlt években radikalizálódott Charlie Kirk gyilkosa

A 22 éves Tyler Robinsont azonosították Charlie Kirk konzervatív politikai kommentátor feltételezett merénylőjeként – az elfogás körülményeiről ajtótájékoztatón számoltak be a hatóságok és Utah állam vezetői helyi idő szerint pénteken reggel.

Újabb uniós állam tiltakozik a lengyelországi orosz dróntámadás miatt

Bekérette Oroszország franciaországi nagykövetét pénteken a francia külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt.

Washingtonnal telefonált Szijjártó Péter – az ernergiaellátás is szóba került

Telefonon egyeztetett a két vezető pénteken.    

Elfogták Charlie Kirk feltételezett merénylőjét, Trump halálbüntetést követel

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban.

Donald Tusk

Újabb bejelentést tett a lengyel kormányfő az orosz dróntámadásról

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva.

A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

Fontos olajlétesítményeket is csapások értek.

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Volodimir Zelenszkij szerdán azzal érvelt, hogy az orosz drónok Lengyelországba történő behatolása azt jelenti, hogy Európának közös légvédelem és hatékony légvédelmi pajzs létrehozásán kell dolgoznia.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

