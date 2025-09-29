Váratlan eredmény született a moldovai választáson

A moldovai parlamenti választáson leadott szavazatok 95 százalékának megszámolása után az Európa-párti Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) 48 százalékkal vezet az oroszbarát Hazafias Blokk választási szövetség előtt, amely a szavazatok 25,6 százalékát szerezte meg.

A vasárnap tartott választás előtti napokban a Hazafias Blokk két pártját is eltiltották az indulástól tiltott pártfinanszírozás miatt – a vádak szerint ezek a pártok orosz pénzekből is kampányoltak.

Az előzetesen nagyon szorosnak várt választáson a PAS sima győzelméhez jelentősen hozzájárut a kiterjedt moldáv diaszpóra – a külföldön leadott szavazatok döntő részét szerezhette meg a kormányzó PAS párt.