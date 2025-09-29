Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Külpolitika Moldova

Váratlan eredmény született a moldovai választáson

mfor.hu

Szoros eredményt vártak, nem az lett.

A moldovai parlamenti választáson leadott szavazatok 95 százalékának megszámolása után az Európa-párti Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) 48 százalékkal vezet az oroszbarát Hazafias Blokk választási szövetség előtt, amely a szavazatok 25,6 százalékát szerezte meg.

A vasárnap tartott választás előtti napokban a Hazafias Blokk két pártját is eltiltották az indulástól tiltott pártfinanszírozás miatt – a vádak szerint ezek a pártok orosz pénzekből is kampányoltak.

Az előzetesen nagyon szorosnak várt választáson a PAS sima győzelméhez jelentősen hozzájárut a kiterjedt moldáv diaszpóra – a külföldön leadott szavazatok döntő részét szerezhette meg a kormányzó PAS párt.

 

Döntött az ENSZ: Iránra szankciók várnak, mert megszegte a nukleáris megállapodást

Tíz év után ismét szankciókkal nézhet szembe Irán. 

Orbán és Fico Esztergomban találkoztak: nagy az egyetértés

Csak két nem van: férfi és nő, az orosz kőolajról és földgázról pedig nem éri meg leválni – Orbán Viktor és Robert Fico minden fontos kérdésben egyetértenek. Ez is kiderült a Mária Valéria híd 130 éves évfordulóján rendezett ünnepségen. 

Tankokkal nyomul Izrael Gázában, sok a civil sebesült, akiket nem tudnak kimenteni

Izrael tankokkal hatol egyre mélyebbre Gázában, több százezer palesztin élete került veszélybe. 

Súlyos csapást mért Moszkva Kijevre, a lengyel légierőnél is riadót fújtak

Drónokkal és rakétákkal támadta Moszkva az ukrán fővárost.

Zelenszkij kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának leválni az orosz kőolajról

Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati kijevi sajtótájékoztatóján.

Itt vannak az oroszok békefeltételei: az ENSZ-ben elmondták, mi a minimum

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.

Ismét ukrán drónok mértek csapást a Barátságra

Szombaton a Barátság kóolajvezeték egyik szivattyúállomását támadtak a az oroszországi Volga menti Csuvasföldön, ami miatt az állomás leállt – közölte Oleg Nyikolajev regionális kormányzó a Telegramon.

A Kneecap rappere elleni terrorizmus vádat ejtette a bíróság

A zenész ellen emelt vád jogellenes és „semmis”. Jogi hiba történt a vádemelésben.

Békés dán táj, az aarhusi öböl

Újabb ismeretlen drónok Dániában

Egy dán katonai létesítménynél észlelték a repülő objektumokat a szombatra virradó éjszaka.

Újabb ütésváltás a horvát kormánnyal: Szijjártó Péter keményen kiállt véleménye mellett

Diplomáciai adok-kapok bontakozik ki arról, hogy a horvátok nyerészkedni akarnának-e az ukrajnai háborún. A horvát kormányfő cáfolata ellenére a magyar külgazdasági és külügyminiszter keményen kiállt amellett, hogy bizony igen.

