Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

„Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nyomozati házkutatást tart az Ukrajnai Elnöki Hivatal vezetőjének ingatlanán” – közölte a NABU a Facebookon, amiről a Politico is beszámolt.

A hónap elején ukrán képviselők és civil őrszervezetek azt követelték Zelenszkijtől, hogy menessze Jermakot egy 100 millió dolláros energetikai korrupciós botrány miatt, amelyet a NABU vizsgál. Az ügyben az elnök egyik üzleti partnere – aki időközben elmenekült az országból – erősen érintettként, sőt irányítóként merült fel.

Hideg vagy forró napok jönnek Kijevre?

Fotó: UNN

„A nyomozati cselekményeket engedéllyel hajtják végre, és a folyamatban lévő vizsgálat keretében zajlanak” – tette hozzá a hivatal a Jermak elleni razziáról, részleteket későbbre ígérve.

A befolyásos Jermak

Jermak Zelenszkij 2019-es választási győzelme óta a második legbefolyásosabb ember Kijevben, folyamatosan az elnök mellett dolgozik. Kulcsfontosságú kapcsolattartó Ukrajna nyugati szövetségeseivel az Oroszország teljes körű inváziója elleni védekezés során.

„Ma a NABU és a SAPO valóban eljárási cselekményeket hajt végre az otthonomban” – erősítette meg Jermak a Telegramon. „A nyomozók előtt nincs akadály. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédjeim a helyszínen vannak, és együttműködnek a hatóságokkal.”

Sikertelen megelőző csapás

A nyáron Zelenszkij hivatala és a kijevi parlament megpróbálta megvonni a NABU és a SAP függetlenségét, és azokat a politikai kinevezett főügyész felügyelete alá helyezni.

A lépés – amely egybeesett annak jeleivel, hogy a felügyeletek elnöki belső köröket vizsgálnak – a 2022-ben kezdődött teljes körű invázió óta az első komoly kormányellenes utcai tiltakozásokat váltotta ki. Az EU is sürgette a döntés felülvizsgálatát, így Zelenszkij visszakozott.

Két hete a korrupcióellenes szervek felszámolták az állítólagos bűnszervezetet, amely jelenlegi és volt energetikai tisztviselőkből, egy ismert üzletemberből, kormányminiszterekből és egy volt miniszterelnök-helyettesből állt.