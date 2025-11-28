3p
Külpolitika Korrupció Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

mfor.hu

A nyomozók pénteken razziát tartottak Volodimir Zelenszkij elnök legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak otthonában.

„Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nyomozati házkutatást tart az Ukrajnai Elnöki Hivatal vezetőjének ingatlanán” – közölte a NABU a Facebookon, amiről a Politico is beszámolt.

A hónap elején ukrán képviselők és civil őrszervezetek azt követelték Zelenszkijtől, hogy menessze Jermakot egy 100 millió dolláros energetikai korrupciós botrány miatt, amelyet a NABU vizsgál. Az ügyben az elnök egyik üzleti partnere – aki időközben elmenekült az országból – erősen érintettként, sőt irányítóként merült fel.

Hideg vagy forró napok jönnek Kijevre?
Hideg vagy forró napok jönnek Kijevre?
Fotó: UNN

„A nyomozati cselekményeket engedéllyel hajtják végre, és a folyamatban lévő vizsgálat keretében zajlanak” – tette hozzá a hivatal a Jermak elleni razziáról, részleteket későbbre ígérve.

A befolyásos Jermak

Jermak Zelenszkij 2019-es választási győzelme óta a második legbefolyásosabb ember Kijevben, folyamatosan az elnök mellett dolgozik. Kulcsfontosságú kapcsolattartó Ukrajna nyugati szövetségeseivel az Oroszország teljes körű inváziója elleni védekezés során.

„Ma a NABU és a SAPO valóban eljárási cselekményeket hajt végre az otthonomban” – erősítette meg Jermak a Telegramon. „A nyomozók előtt nincs akadály. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédjeim a helyszínen vannak, és együttműködnek a hatóságokkal.”

Sikertelen megelőző csapás

A nyáron Zelenszkij hivatala és a kijevi parlament megpróbálta megvonni a NABU és a SAP függetlenségét, és azokat a politikai kinevezett főügyész felügyelete alá helyezni.

A lépés – amely egybeesett annak jeleivel, hogy a felügyeletek elnöki belső köröket vizsgálnak – a 2022-ben kezdődött teljes körű invázió óta az első komoly kormányellenes utcai tiltakozásokat váltotta ki. Az EU is sürgette a döntés felülvizsgálatát, így Zelenszkij visszakozott.

Két hete a korrupcióellenes szervek felszámolták az állítólagos bűnszervezetet, amely jelenlegi és volt energetikai tisztviselőkből, egy ismert üzletemberből, kormányminiszterekből és egy volt miniszterelnök-helyettesből állt.

A vizsgálat Zelenszkij hivatali idejének eddigi legkárosabb belpolitikai botrányává nőtte ki magát, miközben Oroszország folytatja a könyörtelen bombázásokat, az Egyesült Államok pedig nyomást gyakorol Kijevre, hogy fogadjon el egy esetleg kedvezőtlen békemegállapodást a Kremllel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

A miniszterelnök péntek hajnalban az orosz fővárosba repült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában.

Az EU erősítené szerepét Ukrajna békéjében

Az Európai Parlament felszólította az EU-t, hogy vállaljon nagyobb felelősséget Európa biztonságért, és a lehető legaktívabban támogassa a békét Ukrajnában.

A szerb elnök végtelenül hálás Orbán Viktornak

A magyar miniszterelnök Szabadkán járt. 

A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

Több különböző, a folyamatokra rálátó forrás is azt nyilatkozta a Politicónak, hogy Donald Trump mindenekelőtt azt akarja, hogy a felek aláírjanak egy békemeállapodást az ukrajnai háború ügyében. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról csak ezt követően akar tárgyalni az amerikai elnök.

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Az ország honvédelmi minisztere döntött.

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Az ázsiai óriás megkezdte saját „árnyékflottájának” kiépítését, amely megkerülné a Kreml egyik vezető iparágára vonatkozó szankciókat. Így az oroszok már nem csak saját árnyékflottájukra támaszkodhatnak.

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketerv egy olyan, Oroszország által készített dokumentumból is táplálkozott, amelyet októberben adtak át a Trump-adminisztrációnak – állítják az ügyet ismerő források.

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Korábban ezt jelölte ki a megtámadott ország számára, hogy fogadja el az Egyesült Államok által támogatott béketervet.

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Washingtonnál pattog a labda: Volodimir Zelenszkij kedden arról beszélt, személyesen vitatná meg Donald Trumppal a békeszerződés kérdéses pontjait. A Fehér Ház egyelőre nem beszél a két elnök találkozójáról.

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Leállhat a pancsovai kőolajfinomító négy nap múlva, és az ország üzemanyag-tartalékai is elfogyhatnak idén. Erről beszélt a szerb elnök, Aleksandar Vučić kedden. Azt is elmondta, szerdán Orbán Viktorral találkozik, és fel fogja ajánlani Szerbia részesedését a Paks II-ben.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168