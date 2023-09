Váratlan lépés: Ukrajna megtette, amit Magyarország kért - mostantól a mi térfelünkön pattog a labda

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NACP) ideiglenesen levett 5 görög hajózási vállalatot - Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD - valamint a magyar OTP Bankot a háború nemzetközi támogatóinak listájáról. Ez a döntés az ügynökség képviselői és az említett országok vállalatainak és kormányainak képviselői közötti tárgyalások eredményeként született, amelyek célja az Orosz Föderációval való együttműködés megszüntetése volt - olvasható az ügynökség honlapján.

"Az Ügynökség emellett reméli, hogy ez a döntés azt eredményezi, hogy Magyarország feloldja az ukrán népnek nyújtott 500 millió eurós, létfontosságú uniós katonai segély blokkolását, és megszűnik annak lehetősége is, hogy Görögország blokkolja a jövőbeni uniós szankciócsomagot, amelynek célja, hogy csökkentse Oroszország képességét a háború folytatására."

Az OTP egyik moszvai fiókja. Fotó: Wikimedia Commons / Barna Rovács (Rovibroni)

Májusban került fel a háborút támogató cégek feketelistájára az OTP; a döntést akkor azzal indokolták, hogy a pénzintézet tovább folytatja ténykedését Oroszországban, valamint betartja azt a hitelezési törvényt, amelynek előírásai szerint az oroszok finanszírozhatják a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságot. Az OTP azt közölte: "teljességgel méltatlannak" tartja a döntést, amelyet szerintük téves, valótlan érvekkel igyekeztek alátámasztani az ukránok. Az OTP közölte: soha, semmilyen formában nem ismerte el a luhanszki és a donyecki területek az önállóságát, elítél minden, szuverén ország elleni agressziót, így az Ukrajna ellen elkövetettet is, és elkötelezett az ukrán polgárok, az ország gazdaságának támogatásában.

Kapcsolódó cikk Súlyos ukrán vádak miatt kényszerült magyarázkodásra az OTP Az OTP Bank "teljességgel méltatlannak" tartja, hogy az ukrán Antikorrupciós Ügynökség (NAZK) a háború nemzetközi szponzorai közé sorolta.

Az Európai Békekeretből eddig 5,6 milliárd eurót adtak a háborúban álló Ukrajna számára, és újabb 500 millió eurót kívánnak jóváhagyni, de a magyar kormány azt közölte: ehhez addig nem járul hozzá, amíg Ukrajna le nem veszi a háború nemzetközi szponzorainak listájáról a legnagyobb magyar banknak számító OTP-t. Most ez megtörtént.