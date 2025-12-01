Váratlan szövetségesre lelt Orbán Viktor Brüsszelben

Továbbra sincs igazi előrelépés Ukrajna uniós támogatásának ügyében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban három javaslatot küldött az uniós vezetőknek: uniós hitelfelvétel; tagállami hozzájárulások; a zárolt orosz vagyon terhére nyújtott kölcsönből fedezné Ukrajna nagyjából 135 milliárd eurós támogatási igényét a következő két évben.

Csakhogy egyelőre egyik javaslat mögött sem áll megfelelő többség. Orbán Viktor magyar miniszterelnök mindhárom lehetőséget kategorikusan elutasította, az uniós vezetők jó része pedig hiába hajlana a zárotl orosz vagyon felhasználására, egyelőre nem sikerült olyan megoldással előállni, amely Belgium – itt tárolják az orosz vagyon túlnyomó részét – szűrőjén is átment volna.

Kapcsolódó cikk Az EU erősítené szerepét Ukrajna békéjében Nagyobb felelősség.

Úgy tűnik, hiába zajlanak tovább az egyeztetések, a belga kormány nem igazán akarja beadni a derekát. A Politico brüsszeli hírlevelének nyilatkozva Maxime Prévot belga külügyminszter továbbra is azt hangsúlyozta, súlyos kifogásaik vannak a tervvel kapcsolatban.

Prévot szerint a patthelyzet nem Belgium hibájából állt elő, és Brüsszel anélkül próbálja keresztülverni ezt a javaslatot, hogy világos terve lenne arra, miként lehetne ezt megvalósítani, és milyen kockázatokkal járna ez a lépés.

Prévot azt is hozzátette, hogy az orosz vagyonból nyújtott kölcsön a jelenleg zajló béketárgyalásokat is veszélybe sodorhatná.

„Mostanra világos, hogy az orosz eszközök fontos szerepet játszhatnak egy béketervben... Lépéseink nem hozhatnak létre akadályokat egy béketerv felé vezető úton”

- fogalmazott, és ezzel Donald Trump amerikai elnök hasonló értelmű megnyilatkozásaira is utalt.

Ugyan például Friedrich Merz német kancellár is optimistán nyilatkozott még múlt pénteken a tervről, uniós diplomaták és tisztviselők egyre inkább aggódnak, hogy le lehet-e küzdeni a belga ellenállást.

„Határozottan véglegesnek tűnt a hangvétele”

- mondta a lapnak egy uniós diplomata Bart de Wever belga miniszterelnök korábbi, a belga aggodalmakat összegző levelére.

Amennyiben nem sikerül valamilyen megoldást találni, Ukrajna már 2026 tavaszán nagyon súlyos pénzügyi és katonai nehézségekkel szembesülhet a pénzhiány miatt.