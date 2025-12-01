2p
Külpolitika Belgium Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor Ursula von der Leyen

Váratlan szövetségesre lelt Orbán Viktor Brüsszelben

mfor.hu

Borús felhők gyülekeznek Ukrajna finanszírozásának egén.

Továbbra sincs igazi előrelépés Ukrajna uniós támogatásának ügyében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban három javaslatot küldött az uniós vezetőknek: uniós hitelfelvétel; tagállami hozzájárulások; a zárolt orosz vagyon terhére nyújtott kölcsönből fedezné Ukrajna nagyjából 135 milliárd eurós támogatási igényét a következő két évben.

Csakhogy egyelőre egyik javaslat mögött sem áll megfelelő többség. Orbán Viktor magyar miniszterelnök mindhárom lehetőséget kategorikusan elutasította, az uniós vezetők jó része pedig hiába hajlana a zárotl orosz vagyon felhasználására, egyelőre nem sikerült olyan megoldással előállni, amely Belgium – itt tárolják az orosz vagyon túlnyomó részét – szűrőjén is átment volna.

Úgy tűnik, hiába zajlanak tovább az egyeztetések, a belga kormány nem igazán akarja beadni a derekát. A Politico brüsszeli hírlevelének nyilatkozva Maxime Prévot belga külügyminszter továbbra is azt hangsúlyozta, súlyos kifogásaik vannak a tervvel kapcsolatban.

Prévot szerint a patthelyzet nem Belgium hibájából állt elő, és Brüsszel anélkül próbálja keresztülverni ezt a javaslatot, hogy világos terve lenne arra, miként lehetne ezt megvalósítani, és milyen kockázatokkal járna ez a lépés.

Prévot azt is hozzátette, hogy az orosz vagyonból nyújtott kölcsön a jelenleg zajló béketárgyalásokat is veszélybe sodorhatná.

„Mostanra világos, hogy az orosz eszközök fontos szerepet játszhatnak egy béketervben... Lépéseink nem hozhatnak létre akadályokat egy béketerv felé vezető úton”

- fogalmazott, és ezzel Donald Trump amerikai elnök hasonló értelmű megnyilatkozásaira is utalt.

Ugyan például Friedrich Merz német kancellár is optimistán nyilatkozott még múlt pénteken a tervről, uniós diplomaták és tisztviselők egyre inkább aggódnak, hogy le lehet-e küzdeni a belga ellenállást. 

„Határozottan véglegesnek tűnt a hangvétele”

- mondta a lapnak egy uniós diplomata Bart de Wever belga miniszterelnök korábbi, a belga aggodalmakat összegző levelére.

Amennyiben nem sikerül valamilyen megoldást találni, Ukrajna már 2026 tavaszán nagyon súlyos pénzügyi és katonai nehézségekkel szembesülhet a pénzhiány miatt.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gyorsan Orbán Viktor után küldi emberét Donald Trump Moszkvába

Gyorsan Orbán Viktor után küldi emberét Donald Trump Moszkvába

A különmegbízott már hétfőn tárgyalhat Putyinnal a békéről.

Kegyelmet kért Benjámin Netanjahu

Kegyelmet kért Benjámin Netanjahu

Bűnösségének beismerése nélkül.

A lengyel elnök nem hajlandó Orbán Viktorral találkozni

Csak a V4-elnökeinek találkozóján vesz majd részt Karol Nawrocki.

Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Az elnök elégedettségi rátájával vannak gondok.

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Rónai Sándor szerint hazudik a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy az energiaellátás miatt kellett Putyinhoz mennie.

Véget ért a maratoni Putyin-Orbán találkozó – erre jutottak

Csaknem négy órán át egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

A lemondásra azután került sor, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóság átkutatta az otthonát.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Botrányosra sikerült a tolmácsolás az Orbán-Putyin találkozón

Miközben az orosz elnök arról beszélt, hogy a nézeteik nem feltétlenül esnek egybe, a tolmács ezt úgy fordította, hogy jól működik az együttműködés. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi volt a félrefordítás oka.

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra, valamint egy pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyére az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten, Szaki közelében lévő katonai reptéren – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

Szabotázs

Elfogatóparancsot adott ki Lengyelország a külföldre menekült szabotőrök ellen

A vasúti szabotázsakciók elkövetésével gyanúsított két ukrán állampolgár, Jevhen Ivanov és Olekszander Kononov ellen elfogatóparancsot adott ki a lengyel ügyészség – közölte pénteken az X-en Przemyslaw Nowak lengyel államügyészségi szóvivő.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168