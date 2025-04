Váratlanul megdicsérte Ukrajnát Szijjártó Péter, de pénzt továbbra sem adna neki

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Azok után, hogy Litvánia bejelentette a kilépését a kazettás lőszerek betiltásáról szóló egyezményből, a három balti ország, Lengyelország és Finnország bejelentette kilépését a gyalogsági aknák betiltásáról szóló egyezményből” – emlékeztetett. Szerinte „az ilyen aljas, pusztító fegyvereket, ezek használatát a jövőben is korlátozni kell.”

Úgy vélekedett, hogy a béke elérése érdekében az európai államoknak mindössze annyi lenne a dolguk, hogy támogatják Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit, aki most szakítani kíván az utóbbi három év kudarcos politikájával.

Szerinte az európai védelmi képességek hatékony fejlesztése akkor képzelhető el, ha közben békét is sikerül teremteni, hiszen az erre fordítandó 800 milliárd eurót valahogyan ki is kell majd fizetni, ami a kontinens jelenlegi gazdasági teljesítménye mellett nem megoldható, a helyzet pedig az ukrajnai háború lezárásával javulhat érdemben egyedül.

