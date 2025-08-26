Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Legalább 51 500 alkalmazott veszítette el az állását egy év alatt a német autóiparban – ídézi az MTI az EY tanulmányát. Az ágazatban foglalkoztatottak száma közel 7 százalékkal csökkent, az összes német iparág közül az autóiparban volt a legnagobb a létszámcsökkenés a vizsgált időszakban.

Az iparban összesen 114 ezer alkalmazott vesztette el az állását az elmúlt évben, ami 2 százalékos csökkenést jelent. A koronavírus-járvány előtti szinthez képest jelenleg 245 ezerrel kevesebben dolgoznak az ipari szektorban, ami a foglalkoztatottak számának 4,3 százalékos csökkenésének felel meg.

Az elmúlt egy évben a létszámcsökkentések a gépipart és a kohászatot is érintették, 17 ezerrel, illetve 12 ezerrel mérséklődött a foglalkoztatottak száma, miközben a vegyiparban és a gyógyszeripar nem volt elbocsátás.