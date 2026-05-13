Varsó Magyarországhoz fordult a menekült miniszter miatt

A jegyzékben a lengyel diplomácia annak kapcsán fordul a magyar partnereihez, hogy a tavaly decemberben Magyarországon politikai menedékjogban részesült Ziobro jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik a vasárnap közzétett információk szerint – mondta el Wewiór a PAP hírügynökségnek.

Emiatt a varsói külügy most tájékoztatást kért arról, a politikus rendelkezett-e olyan magyar úti okmánnyal, amely lehetővé tette számára, hogy elhagyja Magyarországot, és belépjen az Egyesült Államokba – közölte a szóvivő.

Wewiór felidézte: az új magyar kormány még a beiktatása előtt úgy nyilatkozott, hogy Zbigniew Ziobro, valamint szintén a magyarországi menedékjogban részesített Marcin Romanowski lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyiminiszter-helyettes esetében sem engedi meg, hogy Magyarországban védelmet kapjanak. „Vagyis itt teljesen egyértelmű volt a helyzet” – jegyezte meg a szóvivő.

Zbigniew Ziobro már az Egyesült Államokban van

A varsói külügyminisztérium már kedden az Egyesült Államok varsói nagykövetségének továbbított jegyzékben Ziobro amerikai tartózkodásának jogi alapja iránt érdeklődött. Az előző lengyel kormány által létrehozott Igazságosság Alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított Zbigniew Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban eddig még nem született döntés.

(MTI)