3p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Iráni válság Izraeli-iráni konfliktus

Védelmi erőket küldenének Macronék a Perzsa-öbölbe

mfor.hu

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője, nem sokkal azután, hogy Irán bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.

A találkozót Franciaország és Németország kezdeményezte.

Emmanuel Macron francia államfő elsőként Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta munkaebéden hivatalában, majd csatlakozott hozzájuk Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A többi résztvevő, összesen 49-en „európaiak, közel-keletiek, ázsiaiak és latin-amerikaiak” videókapcsolat révén vesznek részt a találkozón – közölte a francia elnöki hivatal.

Téma volt „egy semleges misszió létrehozása, amely jól elkülönül a harcoló felektől, hogy kísérje és biztosítsa a kereskedelmi hajókat, amelyek áthaladnak a Perzsa-öblön” – mondta Emmanuel Macron a találkozó utáni sajtótájékoztatón.

Macron egy semleges missziót hozna létre
Macron egy semleges missziót hozna létre
Fotó: DepositPhotos.com

„Több mint egy tucat ország” már felajánlotta, hogy hozzájárul egy ilyen „békés és védelmi” erőhöz – jelentette ki mellette Keir Starmer. Bejelentette, hogy jövő héten Londonban ismét találkoznak a semleges országok, hogy a „katonai tervezés” további részleteiról tárgyaljanak.

A brit miniszterelnök kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros újranyitásának „tartósnak” kell lennie. Azt is kérte, hogy az áthaladás díj- és korlátozásmentes legyen, csatlakozva ezzel Emmanuel Macron francia elnök néhány pillanattal korábban megfogalmazott kéréséhez.

Giorgia Meloni emlékeztetett arra, hogy először „tűzszünetre” lenne szükség.

Az Egyesült Államokat nem hívták meg az egyeztetésére, mert Emmanuel Macron ragaszkodik ahhoz, hogy az Irán ellen háborút indító szövetségesek, az amerikaiak és Izrael, kimaradjanak bármilyen jövőbeli küldetésből. Irán az ellene folyó támadások miatt zárta le a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt.

A német kancellár azonban „kívánatosnak” tartja az amerikai részvételt a misszióban, véleménye szerint ez a háború „nem válhat a transzatlanti kapcsolatok ellenállási próbájává”.

A francia elnök jelezte, hogy egy jövőbeli missziót mindenképpen meg fog előzni egy „konfliktusmegelőző munka” Iránnal és „koordináció” az Egyesült Államokkal és Izraellel, valamint „tárgyalások” a hajótulajdonosokkal és biztosítókkal.

A francia elnök már március elején felvetette egy nemzetközi békemisszió ötletét a hajózás szabadságának biztosítására a Hormuzi-szorosban a békekötést követően.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump szerint Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Trump szerint Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Ukrán

Újabb offenzívát indíthat Oroszország Ukrajnában

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

Irán

Harcias üzenet jött Iránból: az elsütőbillentyűn tartják az ujjukat

 „Pusztító csapást” helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben az iráni Forradalmi Gárda az iráni hadsereg napja alkalmából pénteken, amennyiben azok katonai erővel lépnek fel.

Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Aamerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

Amerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Az Európai Bizottság elnöke kiállt amellett, hogy fontos külpolitikai kérdésekben elegendő legyen a tagállamok minősített többsége egy-egy döntéshez. Ahhoz viszont minden tagállamnak hozzá kellene járulnia, hogy így alakítsák át az Európai Tanács döntéshozatali folyamatát.

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Donald Trump is megszólalt a magyarországi választások eredménye után: elismerte, hogy Orbán Viktor hátrányban volt, és jó embernek nevezte Magyar Pétert.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG