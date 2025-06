Vége a háborúnak? Donald Trump bejelentette a tűzszünetet

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy Irán és Izrael tűzszünetben állapodott meg. „Feltételezve, hogy minden úgy működik, ahogyan kell, márpedig úgy fog, szeretnék gratulálni mindkét országnak, Izraelnek és Iránnak, hogy volt kitartásuk, bátorságuk és intelligenciájuk, hogy véget vessenek annak, amit úgy kellene nevezni, hogy ”A 12 NAPOS HÁBORÚ„” – írta Trump a Truth Social nevű platformján. „Ez egy olyan háború, amely évekig is eltarthatott volna, és elpusztíthatta volna az egész Közel-Keletet, de nem tette, és soha nem is fogja!”. Trump később azt mondta az NBC-nek, hogy a tűzszünet „korlátlan” és „örökké” fog tartani.

A Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője a Reuters hírügynökséggel azt közölte: Trump a tűzszünetről Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel egyeztetett hétfőn, miközben csapata, köztük JD Vance alelnök, tárgyalásokat folytatott Teheránnal.

Iránban a tévé már beszélt róla

Az iráni állami médiában sikerként tálalták kedden a tűzszünetet, miután az ország katonai válaszlépéseket tett az „amerikai agresszióra” – utalva arra, hogy az órákkal korábban Irán megtorló támadásokat intézett egy katari amerikai támaszpont ellen. A támadást előre jelezték az amerikaiaknak, a légvédelem nagyrészt semlegesítette a támadást, károkról és áldozatokról sem számoltak be.

Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter köszönetet mondott az iráni fegyveres erőknek, és azt mondta, hogy az Izrael elleni katonai műveletek „az utolsó pillanatig folytatódtak”, utalva arra, hogy az ellenségeskedések véget érhettek.

Egyelőre nem tudni, hogy tényleg véget ér-e a háború

Nincs hivatalos bejelentés még arról, hogy mikortól lép életbe a tűzszünet – Izrael egyelőre nem kommentálta az eseményeket, Iránból viszont számos rakétát indítottak még a reggeli órákban is Izrael felé, és Izraelből is támadták Irán fővárosát, Teheránt.

Trump közösségi médián keresztül tett bejelentése szerint Iránnak kedd reggel kellett volna abbahagynia a támadást, majd 6 órával később Izraelnek kellett volna abbahagynia Irán támadását, majd 24 órával később hivatalosan is befejezettnek nyilvánították volna a háborút

Az olajár esik a hírre

Az amerikai West Texas Intermediate és a Brent nyersolaj ára is nagyjából 2 százalékkal, hordónként 67 dolár környékére esett, közel két hete ez a legalacsonyabb szint. Friss oéajárak a Privátbankár Árfolyamkeresőben >>