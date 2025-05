Vége az indiai-pakisztáni háborúskodásnak!

Majd Vikram Misri indiai külügyminiszter is bejelentette, hogy India és Pakisztán is „beszünteti a tüzérségi és katonai akciókat szárazföldön, levegőben és tengeren”.

Nem sokkal később Pakisztán miniszterelnök-helyettese megerősítette: Pakisztán és India azonnali hatállyal tűzszünetet kötött. Ishaq Dar kijelentette : „Pakisztán mindig is a békére és a biztonságra törekedett a régióban, anélkül, hogy veszélyeztette volna szuverenitását és területi integritását!”

„India és Pakisztán teljes és azonnali tűzszünetben állapodott meg” – posztolta ki Donald Trump a Truth Social közösségimédia-platformra. Mint írta, „egy hosszú, az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások után örömmel jelentem be, hogy India és Pakisztán megállapodott egy TELJES ÉS AZONNALI TŰZSZÜNETBEN. Gratulálok mindkét országnak a józan ész és a nagyszerű intelligencia használatához!”

